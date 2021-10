Honor X20 Max: il nuovo colosso è in arrivo (e potrebbe non essere solo)

Con il debutto del precedente X10 Max si è concretizzata la promessa di Honor di realizzare altri modelli della serie, ma fino a questo momento il futuro della gamma ci sembrava quanto mai incerto. In fondo parliamo pur sempre di smartphone colossali, dispositivi dedicati ad un pubblico di nicchia (dato che il trend generale vira verso display sempre più ampi, ma senza esagerare per non “spaventare” gli utenti). A quanto pare la casa cinese non è intenzionata a dire basta ai dispositivi giganti ed ora arrivano le prime indiscrezioni in merito al futuro Honor X20 Max.

Aggiornamento 04/10: spuntano nuovi dettagli in merito all'uscita del prossimo smartphone colossale. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Honor X20 Max: tutto quello che sappiamo finora

Design, display e hardware

Purtroppo mancano immagini e gli stessi dettagli appaiono ancora molto limitati. Secondo un report proveniente dalla Cina, presto i modelli X20 e X20 SE saranno accompagnati da una terza variante, ossia Honor X20 Max. Questa sancirà il ritorno degli smartphone colossali del brand ed avrà dalla sua un ampio pannello da 7.2″ di diagonale (presumibilmente con risoluzione Full HD+). In termini di design si parla di uno stile simile a quello di X20, quindi con una fotocamera circolare posizionata sul retro della scocca.

Non ci sono dettagli al riguardo, ma è lecito ipotizzare la presenza di un punch hole per la selfie camera (in linea con i fratelli della gamma). Altra caratteristica che daremmo per scontata è il ritorno di un display RGBW, soluzione più luminosa rispetto ai pannelli RGB standard ma in grado di offrire un risparmio energetico maggiore.

Per le specifiche, dovremmo trovare un chipset Dimensity 1100, alimentato da una batteria da 6.000 mAh (sempre secondo la fonte).

Honor X20 Max – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Mentre dall'azienda tutto tace, un insider cinese assicura che il prossimo Honor X20 Max sarà presentato ufficialmente entro la fine del mese di ottobre 2021, in modo tale da essere commercializzato in patria in tempo per il Singles Day 11.11 (un periodo di offerte ghiotte per i cinesi e per noi occidentali). Probabile che l'azienda abbia in mente qualche promo particolare. Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita, tutto tace.

Invece il leaker cita un ennesimo prodotto Honor atteso dagli appassionati: infatti sembra che l'azienda abbia in serbo anche il lancio di uno smartwatch e, di conseguenza, è impossibile non farsi venire in mente Honor Watch GS 3, dispositivo svelato e poi “dimenticato”.

