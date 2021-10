BMAX MaxPad I11 è il tablet 4G low budget del momento, ora in sconto dall’Europa

Uno dei marchi low budget cinesi più apprezzati del momento è di certo BMAX, brand capace di affermarsi in un settore pieno di rivali navigati grazie ai suoi notebook, 2 in 1 e tablet dal rapporto qualità/prezzo da non sottovalutare. L'ennesimo esempio di terminale dall'ottimo rapporto qualità/prezzo è di certo BMAX MaxPad I11, un tablet 4G con Android 11 dal prezzo super contenuto che diventa ancora più interessante grazie al nuovo codice sconto dedicato.

Aggiornamento 14/10: il tablet low budget torna nuovamente in sconto, stavolta con coupon e spedizione EU. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

BMAX MaxPad I11 è ufficiale: tutto sul nuovo tablet 4G con Android 11

Design e display

Il nuovo BMAX MaxPad I11 cambia leggermente stile rispetto alla precedente generazione e prova ad offrire un tocco di classe in più. Il tablet è realizzato in lega di alluminio, con un peso di 450 grammi ed uno spessore di 7.7 mm. Si notano miglioramenti anche al display: ritroviamo un pannello IPS, stavolta da 10.4″ di diagonale e con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel).

Se volete saperne di più sul precedente modello, date un'occhiata alla nostra recensione.

Scheda tecnica

Ritornando a BMAX MaxPad I11, le specifiche del nuovo tablet 4G sono basate sul chipset UNISOC T618 (quindi fa un passo avanti rispetto al predecessore), accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 6.600 mAh, ricaricabile tramite Type-C. Sul retro trova spazio una fotocamera da 13 MP mentre frontalmente, per selfie e videochiamate, troviamo un modulo da 5 MP.

Non mancano caratteristiche come il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0, una configurazione Dual Speaker, Android 11 ed il GPS. La sicurezza è affidata ai soliti metodi di sblocco (PIN, password o sequenza) oppure al Face Unlock 2D. Infine segnaliamo ancora una volta che si tratta di un terminale con connettività LTE, tramite Dual SIM.

BMAX MaxPad I11: prezzo, disponibilità e offerte

Il tablet 4G BMAX PaxPad I11 ritorna in offerta su Banggood, questa volta con codice sconto dedicato e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

