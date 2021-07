BMAX MaxPad I10 punta al ribasso: 4G, Android 10 e display 10.1″ a meno di 100€

Dopo convertibili e notebook a prezzo interessante, il brand cinese è pronto a lanciare il guanto di sfida definitivo contro le rivali. BMAX ha annunciato il suo primo tablet MaxPad I10, soluzione con Android e supporto al 4G proposta ancora una volta ad una cifra allettante, ora in offerta con codice sconto a meno di 100€!

Aggiornamento 17/07: il tablet di BMAX scende ad un super prezzo, questa volta con codice sconto. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

BMAX MaxPad I10 ufficiale: specifiche e prezzo del primo tablet del brand cinese

In termini di design e display, BMAX MaxPad I10 adotta uno stile abbastanza classico, con un ampio pannello IPS da 10.1″ e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il dispositivo misura 245 x 164 x 8.8 mm, con un peso di 550 grammi; il corpo è realizzato in alluminio. La cornice frontale integra una selfie camera da 2 MP mentre sul retro trova spazio un sensore da 5 MP.

A muovere il tutto abbiamo il chipset UNISOC T610, con GPU Mali-G52, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. La batteria è un'unità da 6.000 mAh mentre lato software è presente Android 10. La connettività viene affidata ad un modulo BT 5.0, al Wi-Fi Dual Band e ad uno slot SIM 4G; presente anche il GPS integrato. La ricarica avviene tramite Type-C mentre la memoria è espandibile via microSD.

Il tablet Android 4G BMAX MaxPad I10 è disponibile a meno di 100€, in offerta con codice sconto grazie ad un'iniziativa dello store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu