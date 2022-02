Come scaricare video da TikTok senza logo

Avete la necessità di scaricare un video dall'app di TikTok, ma volete che il video appaia senza logo? Se anche voi siete fra il miliardo di persone che utilizza TikTok, sicuramente avrete notato che, una volta caricati sulla piattaforma, i video hanno impresso il logo di TikTok. Questa è una strategia azzeccata, perché fa sì che le persone capiscano che quel video che hanno appena visto viene da lì, anche se magari è stato ricaricato altrove, come su Instagram o YouTube. Ma mettiamo il caso che avete caricato un video su TikTok, avete cancellato l'originale ma vorreste riavere quel video senza logo. In tal caso, oggi vi spiego come fare in pochissimi passaggi:

Ecco come scaricare i video dall'app di TikTok ma senza il logo del social

A cose normali, infatti, TikTok non permette di salvare sul telefono o sul PC un video che si è caricato. Ciò nonostante, niente è perduto, perché esiste un semplice metodo che vi permette di scaricare qualsiasi video da TikTok senza che ci sia il logo impresso sopra. Prima di procedere, però, è doverosa una premessa. Scaricare un video da TikTok e rimuovere il logo è tecnicamente una procedura che viola i Termini di Servizio della piattaforma. Questo perché l'obiettivo è proprio quello di impedire la sottrazione indebita di contenuti altrui al fine di ricaricali altrove e magari prendersene i meriti. Pertanto, vi invitiamo a farlo solamente se il video in questione è effettivamente un vostro video.

Come capirete, quindi, TikTok non offre uno strumento interno per riottenere quel video caricato senza il logo posto su di esso. Per procedere dovrete necessariamente fare affidamento a servizi di terze parti.

Da smartphone Android

Se siete da smartphone Android, ecco come scaricare un video da TikTok senza logo:

Apri TikTok

Clicca in basso sull'icona “Profilo”

Clicca sul video che vuoi scaricare

Clicca sui 3 pallini in basso a destra

Scorri verso sinistra la fila con le icone dei social fino ad arrivare alla voce “Altro“

Copia il link del video

Scarica questa app gratuita dal Play Store

Apri l'app e clicca sulla barra in alto

Incolla il link copiato in precedenza

Clicca su “Scarica“

Ecco fatto: adesso vi basta aprire l'app Galleria del vostro smartphone e troverete una nuova cartella (dovrebbe chiamarsi “Videos”) con dentro il video scaricato da TikTok senza logo.

Da smartphone iOS

Purtroppo l'App Store per iPhone con iOS non include app che permettono di scaricare video da TikTok senza logo. Per questo, il consiglio è quello di ricorrere ai paragrafi successivi:

Da Telegram

Ebbene sì: anche la nota app di messaggistica Telegram vi permette di scaricare video da TikTok senza il logo. Cioè, l'app in sé ovviamente non lo permette, ma c'è un comodo bot che fa al caso nostro. Si chiama TT Save Bot e potete accedervi cliccando su questo link.

Clicca su “Avvia”

Scegli la lingua (non c'è l'italiano ma c'è l'inglese)

Inviate il link del video TikTok

Attendete l'elaborazione, dopodiché riceverete il video senza watermark

Da browser

Se anziché smartphone volete scaricare il video da TikTok senza logo su browser (PC o smartphone che sia), la procedura è ancora più semplice:

Apri il sito ufficiale di TikTok

Metti la freccia del mouse sull'icona del tuo profilo in alto a destra

Seleziona “Visualizza il profilo“

Clicca sul video che vuoi scaricare

Clicca a destra su “Copia link“

Vai su questo sito

Incolla il link copiato nella barra in alto e clicca su “Download“

Nella schermata successiva, cliccate su “Download Server 01” e completate il salvataggio del video

