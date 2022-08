Moto RAZR 2022, il teardown ci mostra tutte le migliorie

Se c'è uno smartphone che sta attirando le attenzioni di tutti, sebbene non sia ancora sul mercato Global, è sicuramente Motorola Moto RAZR 2022 ed il suo teardown sembra farci capire perché. Infatti, nel disassemblare il flip phone, ci si rende noto dei grossi miglioramenti rispetto al passato.

Moto RAZR 2022: il teardown mostra la nuova cerniera e tanto altro

Grazie al video occorso dall'utente cinese Weki Home, possiamo vedere come è fatto all'interno il nuovo pieghevole a conchiglia Motorola. Come possiamo vedere nel confronto con il RAZR 5G del 2020, il miglioramento è palese a vista d'occhio e non solo in termini di design e display. Anzi, volendo partire proprio dal pannello, vediamo senza smontarlo una piegatura strutturata in maniera più liscia.

Questo è dovuto dall'ottima e nuova cerniera che Motorola ha integrato nel RAZR 2022. Infatti, questa tiene le due estremità dello schermo fisse, senza andarle a piegare come nel precedente, riducendo lo stress dello stesso in fase di piegatura ed il risultati in termini di grinze si vedono. Oltre a ciò, possiamo anche vedere la doppia batteria installata, ma anche il sistema di dissipazione, che è affidato a vari fogli di rame impostati in un blocco, che con lo Snapdragon 8+ Gen 1 sembrano bastare. Quanto alla riparabilità, purtroppo, il lavoro fai-da-te non è consigliato o comunque non è affatto semplice.

Insomma, oltre ad essere uno dei pieghevoli più economici sul mercato, Moto RAZR 2022 sembra essere anche uno smartphone estremamente interessante e le vendite record in Cina sembrano confermare questa sensazione, nell'attesa che arrivi anche da noi (molto presto).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il