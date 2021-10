Il frigorifero smart di Amazon vi avvertirà quando sarà il momento di fare la spesa

Di recente il colosso dell'e-commerce ha annunciato una vagonata di nuovi prodotti, tra cui la smartband Halo View e il nuovo Echo Show 15. Comunque la novità più particolare resta sempre Astro, il robot domestico pronte per offrire un aiuto in casa; insomma, il gigante tech di Bezos sa il fatto suo e stando alle ultime indiscrezioni le novità non finirebbero qui. Infatti pare che Amazon sia al lavoro addirittura di un frigorifero smart, una soluzione decisamente intelligente… forse anche troppo!

Amazon è al lavoro su un frigorifero smart dotato di un funzione molto particolare

Il team di sviluppo della nuova soluzione targata Amazon sarebbe lo stesso dietro alla creazione della tecnologia alla base dei negozi Amazon Go. I punti vendita dell'e-commerce sono senza cassa e funzionano grazie ad un sistema unico: basta prendere i prodotti ed evitare fila e pagamento. Semplicemente una volta preso il necessario si può uscire senza alcun problema: la particolare tecnologia basata su visione computerizzata, fusione sensoriale e deep learning rileva i prodotti che vengono prelevati o rimessi sugli scaffali e crea una carrello virtuale. Una volta terminata la spesa si esce dal negozio e il sistema invia la ricevuta: l'importo viene addebitato direttamente sull'account Amazon dell'utente.

Insomma si tratta di un modo di fare la spesa a dir poco rivoluzionario, anche se per il momento limitato ad una manciata di punti vendita. Il frigorifero smart di Amazon dovrebbe basarsi sulla stessa tecnologia, ossia un sistema di visione artificiale che tiene traccia dei prodotti presenti all'interno del dispositivo. Le migliorie non finiscono qui perché la sofisticata AI sarà in grado di tenere traccia delle abitudini dell'utente e lo avviserà quando un prodotto sta per finire o, addirittura, per scadere.

Secondo fonti interne all'azienda sembra che il team di Amazon sia intenzionato ad alzare ulteriormente il tiro, aggiungendo varie funzionalità. Tra queste, ad esempio, i suggerimenti per le ricette, sempre tramite AI. Per amor di precisione, sembra che Amazon non abbia intenzione di produrre il suo frigo in prima persona: il colosso dell'e-commerce ci metterebbe la tecnologia, ma al momento pare sia alla ricerca di un produttore di elettrodomestici con cui avviare una partnership.

Comunque sembra che il progetto sia in cantiere da almeno 2 anni e non vi è la certezza assoluta che questo si concretizzi in un prodotto commerciale. Comunque è interessante notare come sempre più realtà siano intenzionate a potenziare l'offerta nel settore della domotica, soprattutto con elettrodomestici intelligenti per la cucina. Si pensi a Xiaomi, ad esempio: la compagnia di Lei Jun ha già realizzato una sfilza di frigoriferi smart, sia a marchio Mijia che tramite partner su YouPin. La stessa Huawei punta sulla domotica, anche tramite terzi: impossibile non farsi venire in mente il frigo smart di Midea, il primo al mondo con HarmonyOS.

