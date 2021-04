Xiaomi Mijia, come dice il nome (Jia in cinese è casa), si pone di portare quanto di più intelligente nelle case degli utenti. E nel vasto catalogo, troviamo anche il nuovo frigorifero smart Xiaomi Mijia Cross Four-Door (a quattro porte) 496L, dotato di ottime specifiche ed un prezzo onesto.

Xiaomi Mijia Cross Four-Door 496L: tutto sul nuovo frigorifero smart a quattro porte

Se guardiamo al design del nuovo frigorifero Mijia, esso segue il trend degli altri elettrodomestici dello stesso tipo del brand, quindi con una struttura in grigio dall'aspetto rinforzato. Quanto alle specifiche invece, partiamo da dimensioni abbastanza generose di 189 x 83.3 x 66 cm. In questo spazio trovano posto 3 zone indipendenti. La prima, quella maggiore ha una capacità totale di 316 litri, a cui va aggiunta una sezione per la maturazione di frutta e verdura da 18 litri. Infine, abbiamo il vano congelatore da 162 litri. Non mancano poi degli spazi laterali da occupare.

Quanto alla tecnologia del frigorifero a quattro porte di Xiaomi, abbiamo un sistema per l'eliminazione di batteri e cattivi odori, oltre ad un'illuminazione LED messa a punto dallo stesso brand. E se prima abbiamo parlato di elettrodomestico smart è perché lo stesso è gestibile attraverso la completissima applicazione Xiaomi Home, che fa il paio con un piccolo pannello touch sul fronte ed un sistema di ricircolo dell'aria omnidirezionale NoFrost che evita la formazione di ghiaccio superfluo.

Il nuovo frigorifero smart Xiaomi Mijia Cross Four-Door 496L è attualmente in vendita in Cina al prezzo di circa 509€ (cambio di 3.999 yuan) e come purtroppo molti prodotti di questo spessore, salvo importazione ufficiale, difficilmente potremo vederlo in Occidente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu