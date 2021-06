Questo è il primo frigo al mondo con Huawei HarmonyOS

Con il lancio ufficiale di HarmonyOS 2.0, il sistema operativo made in Huawei inizia a diffondersi su sempre più dispositivi, come su questo frigorifero smart. Come tutti i sistemi operativi, la volontà dei loro creatori è quello di farlo allargare a macchia d'olio su quante più tipologie di prodotti possibili. Ovviamente il focus principale sono gli smartphone, sia Huawei ed Honor che anche quelli di altri brand, come dimostrano le affermazioni dei dirigenti Meizu. Dopo di questi, HarmonyOS arriverà sulle categorie successive, come tablet, indossabili, smart TV ed auto elettriche, senza disdegnare affatto la domotica.

HarmonyOS si fa strada anche nella domotica, come con questo frigo Midea

D'altronde Huawei l'ha detto a chiare parole: HarmonyOS nasce come un sistema operativo che punta moltissimo sull'Internet of Things. Lo abbiamo visto con prodotti quali router Wi-Fi, passando anche per oggetti più particolari, come forni elettrici smart. Forte della collaborazione con il colosso cinese Midea, l'OS di Huawei inizierà a diffondersi su una grande varietà di elettrodomestici.

Ecco, quindi, che nel catalogo Midea si aggiunge un frigorifero smart che porta HarmonyOS su un'altra tipologia di prodotti. L'interazione con HarmonyOS permette tutta una serie di funzionalità, fra cui la possibilità di sapere i cibi all'interno e le rispettive date di scadenza. È possibile anche consultare varie ricette a disposizione fra cui scegliere per preparare le proprie pietanze sulla base del contenuto del frigo.

Con una capienza pari a 603 litri, di cui 382 litri per gli scomparti principali e 194 dedicati al congelatore. il frigo Midea contiene anche uno apposito spazio a 0° C ad umidità controllata, nel quale mantenere carne, frutta e verdura più a lungo. Verrà venduto sul Huawei Mall in Cina ad un prezzo di 7.999 yuan, pari a circa 1.027€.

