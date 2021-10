Xiaomi Mi 9T Pro riceve Android 12 grazie alle custom ROM

Xiaomi ha messo le mani avanti: ci vorrà pazienza per la diffusione di Android 12, specialmente per chi ha fra le mani un modello come Xiaomi Mi 9T Pro. Anche perché, secondo le politiche di aggiornamento della compagnia, fa parte della lista degli smartphone che non dovrebbero ricevere il major update. Non c'è ancora certezza e Xiaomi potrebbe ripensarci, ma per il momento questa è l'impressione. Fortunatamente, in casi come questi subentra il mondo del modding e delle custom ROM.

Android 12 diventa realtà su Xiaomi Mi 9T Pro grazie al mondo del modding

Durante le scorse ore, Google ha ufficialmente rilasciato il codice sorgente AOSP di Android 12, permettendo agli sviluppatori di terze parti di farlo proprio. Ed è proprio quello che è successo con Xiaomi, ma anche Samsung, OnePlus, OPPO, Realme e vivo, tutte aziende che stanno portando avanti la fase beta dell'aggiornamento. Ci vorrà ancora tempo prima del rilascio stabile, ma il rilascio delle AOSP significa che stanno arrivando anche le prime custom ROM su base Android 12.

È questo il caso di Xiaomi Mi 9T Pro aka Redmi K20 Pro, uno dei primissimi a riceverne una grazie al lavoro svolto dal membro XDA Abhishek987. Le testimonianze parlano di una ROM pressoché stabile ma con ancora qualche limite, come nel caso dello stato SELinux settato in modalità Permissive. Insomma, effettuate l'installazione soltanto se sapete cosa state facendo. Ed essendo una ROM AOSP, è una ROM che si basa sull'esperienza nuda e cruda di Android 12, senza alcuna personalizzazione di qualche tipo. Niente da fare per il motore grafico Material You, che sappiamo dovrebbe diventare pubblico con le ROM Android 12.1.

Scarica Android 12 AOSP per Xiaomi Mi 9T Pro

Come sempre, una custom ROM implica che si sia eseguito lo sblocco del bootloader e l'installazione della custom recovery TWRP per il flash della ROM.

