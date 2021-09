Il nuovo sistema d’acquisto Xiaomi è comodo e “smart”

Quando si parla di nuove tecnologie, Xiaomi è sempre in prima linea per cercare di innovare quanto più possibile. Sin dalla sua nascita, la compagnia si definisce una “internet company“, facendosi forte del web e delle sue peculiarità. Grazie all'esperienza accumulata a capo di Kingsoft e Joyo.com, il patron Lei Jun ha saputo cogliere quello di cui gli utenti internet avevano bisogno. Fra tutti i produttori di smartphone, Xiaomi è stata la prima a puntare in maniera preponderante sullo shopping online. L'ennesimo step in avanti verso questa direzione si chiama Senseless Ad ed è un nuovo sistema d'acquisto che strizza l'occhio alla domotica.

Il nuovo metodo d'acquisto Xiaomi concilia e-commerce e Internet of Things

Se siete utenti Xiaomi, c'è una buona probabilità che abbiate in casa anche uno o più gadget targati Xiaomi e/o Mijia. All'interno del catalogo dell'azienda c'è un quantitativo spropositato di prodotti di ogni tipo. Tablet, smart TV, notebook, indossabili, cuffie, ma anche monopattini, proiettori, aspirapolvere, illuminazione, videocamere di sorveglianza, purificatori e umidificatori, sveglie, speaker, stampanti, bollitori, asciugacapelli e molto altro ancora. E questo solo per citare i prodotti ufficiali e senza stare a scomodare quelli di terze parti che popolano YouPin e il mercato cinese.







Proprio per questo, Xiaomi ha ben pensato di implementare un nuovo metodo di acquisto che facilita l'inserimento di un dispositivo all'interno delle proprie mura. Il funzionamento di Senseless Ad è molto semplice e si basa sull'accesso all'app Xiaomi con i dati del proprio account Mijia. Fatto questo, ogni volta che si acquisterà un prodotto dall'app Xiaomi, questo sarà automaticamente abbinato nel proprio ecosistema gestito dall'app Xiaomi Home. In questo modo, una volta acceso non bisognerà fare altro: esso si collegherà da solo al proprio Wi-Fi e verrà bypassata la classica operazione di abbinamento.

Tuttavia, Senseless Ad ha un limite, ovvero la necessità che la rete Wi-Fi sia gestita da un router AX della serie Xiaomi o Redmi. Inoltre, come spesso accade quando si parla di novità Xiaomi, è un qualcosa di limitato solo alla Cina. Resta da vedere se la compagnia deciderà di espanderlo anche alle altre nazioni in cui opera ufficialmente, Italia compresa. Per il momento, comunque, è una novità che interessa solamente tre prodotti, ovvero gli speaker smart Xiaomi Sound, Speaker Play Enhanced e Speaker Art Battery.

