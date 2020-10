Solo pochi giorni fa abbiamo parlato delle vendite record per gli altoparlanti intelligenti della compagnia di Lei Jun, con un teaser che lasciava intendere l'arrivo di un nuovo prodotto. L'appuntamento è fissato per il 21 Maggio e l'azienda ci svela qualcosina in più sul suo prossimo Smart Speaker – Xiaomi XiaoAI Art Speaker – equipaggiato con l'assistente vocale proprietaria XiaoAI.

Aggiornamento 29/10: la compagnia cinese ha ufficializzato una nuova variante del suo smart speaker premium. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Il nuovo Smart Speaker premium punta forte su qualità e stile

Questo settore si trova in una posizione particolarmente fiorente, complice Xiaomi (tanto da spingere anche Redmi ad agire di conseguenza) e – per noi occidentali – le soluzioni low budget di colossi come Google e Amazon. L'azienda cinese non sembra intenzionata ad allentare la presa e dopo un periodo di relativo silenzio torna con un nuovo Xiaomi Smart Speaker con XiaoAI, annunciato tramite il teaser che vedere in copertina.

Purtroppo non viene mostrato il look di questa ennesima soluzione, tuttavia si tratterà di un modello “più premium” rispetto alle precedenti incarnazioni. Infatti, il poster promozionale cita la presenza di un corpo realizzato in metallo, la prima volta per uno smart speaker di Xiaomi.

Questa scelta non sembra poi così strana: in fondo la compagnia cinese si è accaparrata una bella fetta di mercato per questi prodotti, ma in genere si è focalizzata su una fascia di prezzo bilanciata. Quindi aspettiamoci un prodotto magari più costoso, anche se – come al solito – l'ultima parola spetta sempre all'azienda.

Xiaomi XiaoAI Art Speaker: tutto quello che c'è da sapere

Il nuovo speaker intelligente della compagnia di Lei Jun arriva con un look decisamente più premium rispetto a quello a cui ci aveva abituato. Il corpo di Xiaomi XiaoAI Art Speaker è realizzato in metallo opaco, con il logo del brand sulla parte frontale. Sono presenti controlli a sfioramento ed una striscia LED sulla parte superiore, mentre lo speaker integrato è una soluzione Full Range da 2.5 pollici.

Il dispositivo offre bassi migliorati grazie a degli accorgimenti del corpo e supporta l'audio DTS e Stereo 2.0. Di conseguenza potranno essere collegati due Art Speaker in contemporanea, per un'esperienza stereo di tutto rispetto.

Ovviamente, come il nome lascia intendere, non manca il supporto all'assistente smart XiaoAI: il nuovo smart speaker è in grado di controllare oltre 2000 smart device tramite i comandi vocali.

Xiaomi XiaoAI Art Speaker – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Smart Speaker del brand cinese – Xiaomi XiaoAI Art Speaker – è di 349 yuan, circa 44€ al cambio attuale. Tuttavia il dispositivo sarà in vendita a partire dal 25 Maggio al prezzo promozionale di 299 yuan, circa 38€.

Xiaomi XiaoAI Art Speaker, le novità della nuova versione | Aggiornamento 29/10

Per il prossimo 1 novembre, la compagnia cinese ha annunciato il debutto di una nuova versione del suo Xiaomi XiaoAI Art Speaker, lo smart speaker premium del brand. Questa variante introduce una novità che di certo sarà più che gradita agli appassionati: infatti a differenza del modello standard a questo giro è stata introdotta una batteria ricaricabile integrata, un'unità da ben 4.850 mAh. Ricordiamo che l'Art Speaker base funziona solo tramite cavo, quindi si tratta di una trasformazione importante: da smart speaker… ad uno speaker portatile da utilizzare ad ogni occasione (e ovunque)!

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, non sono previsti cambiamenti: l'unica differenza riguarda il prezzo, che sale a 399 yuan, circa 50€ al cambio attuale. Prima di lasciarvi, ricordiamo che il dispositivo (in versione standard) arriverà anche in Europa, come Mi Smart Speaker. In questo caso troveremo il supporto a Google Assistant, ma per il momento non è dato di sapere quando sarà disponibile. Inoltre non ci sono dettagli per un eventuale debutto della versione con batteria e restiamo in attesa di novità al riguardo.

Voi quale delle due versioni preferite? Quella cablata oppure quella da portare in giro? Fatecelo sapere nei commenti!

