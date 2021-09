POCO F3 si aggiorna alla MIUI 12.5 Global Enhanced | Download

A quanto pare, oggi è il giorno della MIUI 12.5 Enhanced in occidente: dopo il rilascio per Xiaomi Mi 11i, a distanza di poche ore parte anche per POCO F3. Sempre di rebrand parliamo, ma anziché di Redmi K40 Pro+ del modello standard K40, essendo entrambi basati sullo Snapdragon 870. Anche in questo caso, quindi, parliamo di uno smartphone uscito con la MIUI 12, per poi aggiornarsi alla 12.5 e adesso alla sua versione successiva. Un aggiornamento che si concentra esclusivamente su prestazioni ed ottimizzazioni, come sottolineato nell'articolo dedicato.

POCO F3 inizia il suo percorso con la MIUI 12.5 Global Enhanced

E come per Xiaomi Mi 11i, anche l'aggiornamento per POCO F3 riguarda la MIUI 12.5 Enhanced nella versione Global. Ma a questo giro è l'update in fase Stable Beta, perciò indirizzato ai Mi Pilot che hanno fatto da Beta Tester. Qualora non venissero riscontrati bug o anomalie significative, allora la stessa ROM verrà rilasciata al pubblico generale. Fino ad allora, potete comunque installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta.

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata a settembre 2021. Maggiore sicurezza del sistema.

Schermata di blocco Correzione – In alcuni casi, l'utilizzo simultaneo di Sblocco con il volto e Sblocco con impronta digitale portava a arresti anomali Correzione – Le notifiche della schermata di blocco sono scomparse dopo una chiamata terminata

Barra di stato e notifiche Correzione – Le animazioni più pulite non venivano visualizzate correttamente



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu