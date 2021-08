Xiaomi Sound ufficiale: è uno dei primi speaker UWB al mondo

Ad accompagnare una delle novità principali dello Xiaomi Mi MIX 4 c'è anche il lancio ufficiale dello Xiaomi Sound. Oltre alla fotocamera sotto allo schermo, un'innovazione presente all'interno del nuovo Mi MIX è la connettività UWB. La tecnologia Ultra Wide Band è stata creata con lo scopo di mettere in comunicazione wireless i dispositivi in maniera più semplice ed istantanea. Anziché effettuare le classiche procedure di pairing tramite Wi-Fi e Bluetooth, basta avvicinare due dispositivi compatibili UWB per farli comunicare fra loro. Ed è proprio per questo che è stato creato questo Xiaomi Sound, un nuovo smart speaker di fascia alta dotato di connettività di nuova generazione.

Xiaomi presenta Sound, il suo nuovo smart speaker dotato di connettività UWB

Assieme anche a Mi Pad 5, Mi TV 6 OLED e il bizzarro CyberDog, Xiaomi Sound arricchisce il catalogo di speaker di Xiaomi, già alle prese con casse smart in precedenza. Il nuovo modello è disponibile in due colorazioni, Silver e Black, con un design innovativo rispetto alle soluzioni viste finora sul mercato. Sulla parte superiore c'è una sezione in metallo spazzolato dall'effetto “galleggiante”, come se levitasse sopra al corpo principale. Questa parte è quella che permette di gestire i comandi touch, per cambiare traccia o volume. Ha dimensioni tutto sommato compatte, quasi stranamente per uno speaker top, ma contiene una configurazione hardware di alto livello.

Integra il supporto Hi-Res Audio e la tecnologia HARMAN AudioEFX, pensata per enfatizzare lo spettro di frequenze ed aumentare la corposità sonora ma senza danneggiare la cassa, viste le dimensioni ristrette. Xiaomi ha collaborato con il team HARMAN Golden Ear, per una taratura accurata dell'impronta sonora restituita dallo speaker. Lo speaker è così in grado di calibrarsi dinamicamente in tempo reale, con 330 calcoli per secondo. C'è anche un algoritmo che calibra il volume in maniera altrettanto dinamica per le frequenze alte, medie e basse.

Al suo interno sono presenti due driver da 2,25″ in lega di neodimio/ferro/boro con doppio circuito magnetico, per una potenza complessiva di 90 dB. Ad affiancarli c'è un radiatore passivo a doppia sospensione da 54 x 44 mm, necessario per avere delle frequenze basse di qualità con copertura fino a 70 Hz. La disposizione dei driver interni permette di avere un suono omnidirezionale a 360°, ideale per essere posizionato all'interno di casa o ufficio. Xiaomi Sound ha quindi un impianto sonoro di qualità, ma non solo. La configurazione hardware comprende connettività Bluetooth 5.2 e UWB, potendo così essere accoppiato in maniera rapida con i dispositivi compatibili. In questo modo, è possibile accoppiare due speaker per avere un effetto stereo.

Come tutti i prodotti presentati nell'evento di ieri, Xiaomi Sound sarà venduto esclusivamente in Cina per un prezzo di 499 yuan, pari a circa 65€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu