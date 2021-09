vivo NEX 5 sarà un top di gamma “next gen”: lo conferma la certificazione

Era marzo 2020 quando veniva presentato vivo NEX 3S, ma sembra proprio che i tempi siano maturi per la presentazione ufficiale del prossimo vivo NEX 5. Il nome non è ancora certo, ma vivo NEX 4 potrebbe non esiste per via della cultura cinese, secondo cui il 4 sarebbe un numero sfortunato. Dopo un periodo di silenzio, ecco che cominciano a fioccare le prime indiscrezioni sul futuro flagship dell'azienda.

Aggiornamento 29/09: il presunto vivo NEX sarebbe comparso nei database certificativi. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Si comincia a parlare di vivo NEX 5: tutto quello che sappiamo

Design e display

Come tutti i modelli della serie, ci aspettiamo molto da parte di vivo NEX 5. Sin dalla sua nascita, NEX rappresenta l'eccellenza in termini di estetica e ricerca tecnologica. La prima serie si dotava di schermo full screen e pop-up camera, la seconda di second display sul retro e la terza nuovamente di fotocamera a scomparsa. Proprio per questo, ci sono buone possibilità che il nuovo vivo NEX possa adottare la tanto chiacchierata fotocamera sotto allo schermo. E secondo le prime indiscrezioni si parla di due versioni, che potrebbero differire proprio in tal senso. Dovremmo avere una variante base dotato di punch-hole per ospitare la selfie camera, un design ormai ampiamente collaudato, mentre la variante top avrebbe appunto la selfie camera sotto al display. Una novità a cui sta già lavorando da anni, come dimostra vivo APEX 2020: dopo l'uscita sul mercato di Xiaomi MIX 4, potrebbe essere la giusta occasione per presentarne un rivale.

Per quanto riguarda il display, in entrambi i casi dovremmo avere un pannello da 6,78″. Ovviamente è lecito immaginare un pannello OLED, necessario per l'utilizzo di una selfie camera integrata, che sarebbe fornito da LG Display.

Hardware

Come prevedibile, vivo NEX 5 sarebbe un vero e proprio top di gamma basato sulla prossima soluzione high-end Qualcomm Snapdragon 898. Con nome in codice V2102A, lo smartphone è comparso nelle certificazione e nel database GeekBench confermando queste specifiche. I leak ci svelano una configurazione del SoC formata da una CPU octa-core Cortex-X2 a 3,09 GHz e una GPU Adreno 730, oltre ad un rinnovato processo produttivo a 4 nm. Per la memoria, pare si possa comunque partire dagli 8 GB RAM. Per la batteria, si vocifera anche l'utilizzo della ricarica Super FlashCharge a 120W, ereditato dall'apripista iQOO 8 (ormai serie sperimentale per vivo) e della ricarica wireless 60W. Lato software, invece, è scontata la presenza di Android 12 e dell'ultima versione dell'interfaccia proprietaria OriginOS.

Fotocamera

Per il momento, non si sa molto sul comparto fotografico di vivo NEX 5, anche se la serie dei camera phone è quella X. Pertanto non ci aspettiamo soluzioni più all'avanguardia di quanto visto con vivo X70 Pro+. Quasi sicuramente ritroveremo le ottiche Carl Zeiss e lenti T*.

Prezzo e data d'uscita

Inizialmente si parlava del Q2 2021, ma è ormai chiaro che bisognerà attendere prima di conoscere ufficialmente vivo NEX 5. Secondo il leaker Digital Chat Station, l'insoddisfazione ai piani alti avrebbero portato a rimandarne l'uscita. Sembra che il motivo principale sia la fotocamera sotto al display, che non avrebbe soddisfatto i requisiti multimediali molto alti richiesti da vivo. A questo punto, i piani dell'azienda parlerebbero della prima metà del 2022. E la conferma di queste indiscrezioni arriva dalle parole del Vicepresidente Esecutivo di vivo, Hu Baishan, che ha dichiarato che la nuova gamma si farà durante il Q1 2022. Il motivo, a quanto pare, potrebbe essere riconducibile agli sforzi che il brand sta facendo per far uscire il suo primo pieghevole, che comunque porterà la dicitura NEX nel nome.

