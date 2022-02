Xiaomi perde la vetta in Italia nel 2021, OPPO e Realme avanzano

Era l'estate del 2021 quando Xiaomi conquistava il mercato degli smartphone in Italia, piazzandosi al primo posto nella classifica di vendita. Da allora, sono passati diversi mesi e la divisione italiana di Lei Jun ha perso percentuali di mercato in sfavore della sua principale rivale. Più in generale, se si analizza l'andamento del mercato nel corso del 2021, si scopre che c'è stata una timida ripresa ma che in realtà l'andamento è sempre negativo. Ripresa che è stata registrata anche in Europa, ma vediamo cos'è successo qua nella nostra nazione.

A parlare sono i dati di vendita di Canalys, dove è Samsung a primeggiare nella classifica annuale con il suo 31% di share di mercato. Rimane quindi in seconda posizione la storica rivale Xiaomi, che con il 25% torna ai livelli di inizio 2021, prima della poderosa crescita che l'aveva portata in cima. Sul gradino più basso del podio troviamo Apple al 14%, mentre a chiudere la classifica c'è il duo OPPO e Realme, rispettivamente al 12% e al 6%.

In tutto ciò, il dato forse più interessante riguarda le percentuali di crescita, che confermano come sia il versante cinese a spingere le vendite in Europa. Mentre le “occidentali” Samsung e Apple hanno subito un calo annuale del -22% e -24%, ben diversa è la storia per i brand con base in oriente. A partire dalla stessa Xiaomi, che pur essendo scesa di una posizione può contare su un +34% rispetto alla fine del 2020. Dati ancora più importanti si sono registrati per OPPO e Realme, rispettivamente +111% e +1989%, cifre di per sé assurde ma che vanno contestualizzate. Essendo da poco presenti sul mercato, soprattutto Realme, è normale che la crescita sia così importante, dato che fino a qualche mese o anno fa non erano per niente presenti in Europa.

In tutto ciò, il perché Xiaomi sia così calata in Europa ve l'ho spiegato in questo articolo dedicato. Allo stesso tempo, il 2021 è stato l'anno in cui Xiaomi ha venduto più smartphone di sempre.

