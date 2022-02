Samsung Galaxy Watch 4 riceve un importante aggiornamento

Annunciati la scorsa estate, il duo di wearable Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic stanno per ricevere un importante aggiornamento. Parliamo dei primi smartwatch a integrare una nuova esperienza software, composta dalla fusione fra One UI Watch di Samsung e WearOS di Google. Il risultato è uno smartwatch che si basa sul sistema operativo di Big G ma rivisitato mediante l'interfaccia proprietaria della casa sud coreana. E adesso questa One UI Watch sta ricevendo un update che introduce novità al comparto funzionale dei due smartwatch.

Samsung Galaxy Watch 4 si aggiorna: ecco tutte le novità del software

L'aggiornamento in questione per Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic porta con sé nuove informazioni più dettagliate sulla composizione corporea. Tramite l'app dedicata Samsung Health, l'utente può impostare degli obiettivi per quanto riguarda il peso, la percentuale di grasso corporeo e la massa muscolare scheletrica. In questo modo, lo smartwatch può fornire consigli e promemoria quotidiani per incentivare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Vengono aggiunti programmi di allenamento a intervalli avanzati pensati per tutti i corridori e ciclisti che indossano questi smartwatch Samsung. Lo smartwatch fornirà a schermo informazioni in tempo reale quali la percentuale di VO2 Max, cioè il consumo d'ossigeno, la quantità di liquidi persi e il recupero cardiaco dopo uno sforzo.

Inoltre, c'è anche un nuovo programma di monitoraggio del sonno, con suggerimenti personalizzati su come riposare meglio in base alla propria routine. A questo si aggiungono novità per l'ecosistema, come la possibilità di spegnere automaticamente i dispositivi SmartThings (come smart TV e luci) quando l'orologio rileva che ci si è addormentati.

Il roll-out dell'aggiornamento per Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic dovrebbe partire dal 10 febbraio.

