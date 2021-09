vivo: niente più esperimenti per la serie NEX, toccherà a iQOO

Uno dei brand più in fermento negli ultimi tempi è senza dubbio vivo. Il brand cinese si sta apprestando a lanciare i nuovi top gamma X70, ma ha già annunciato i nuovi iQOO 8. E proprio il brand partner pare stia per prendere il posto della famosa serie NEX, scopriamo quindi perché.

vivo: iQOO brand sempre più sperimentale, NEX come MIX per Xiaomi

A parlare di questa nuova disposizione aziendale della “Blue Factory” è il leaker Digital Chat Station, che spiega come il posizionamento indirizzato alla nuova serie NEX è quello mirato ad un top gamma con il massimo della tecnologia, superando quindi la serie X. Quindi, non avremo più smartphone vivo NEX pensati come concept o esperimenti, ma dispositivi fatti e finiti, alla stregua dello Xiaomi MIX 4.

E cosa c'entra iQOO in tutto questo? Ebbene, pare proprio che lo scettro di campo di prova passi proprio al sub-brand di vivo. Non è un caso infatti se la ricarica a 120W sia arrivata proprio su iQOO 8, oppure l'impronta digitale Ultrasonica nel display. Insomma, se c'è da testare qualche nuova feature per top gamma, sappiamo dove potremo trovarla in anteprima.

Non ci resta quindi che attendere la serie NEX 5, che è stata rimandata già molte volte ma che ora è stata confermata ed inaugurerà il 2022 per vivo, pronta a lasciare un segno importante nel mercato, stavolta senza rendersi inaccessibile.

