La basetta wireless di Xiaomi si tinge di nero e arriva fino a 100W

Lo scorso agosto la compagnia di Lei Jun ha presentato al mondo il suo nuovo caricatore wireless, la soluzione più potente sulla piazza. Il successore della base di ricarica da 80W arriva con un'elegante colorazione nera ed un look stiloso ed ora Xiaomi Wireless Charger 100W è disponibile all'acquisto anche per noi occidentali.

Xiaomi Wireless Charger 100W (Black) è la base di ricarica più potente

L'alimentazione della nuova base avviene tramite un caricatore da 120W mentre la potenza massima raggiunge i 100W. Allo stato attuale non vi è ancora un dispositivo in grado di sfruttare la ricarica senza fili a questi livelli (nemmeno a marchio Xiaomi, Mi 11 Ultra si spinge fino ai 67W). Tuttavia non è da escludere che durante il corso del prossimo anno possano arrivare sorprese in tal senso: se volete farvi trovare preparati o semplicemente puntate al top, allora Xiaomi Wireless Changer 100W non potrà che ingolosirvi.

Il dispositivo adotta un chip di protezione contro gli sbalzi di tensione e per il rilevamento di corpi estranei; a questo va ad aggiungersi un sistema interno dedicato alla calibrazione della corrente. Completa il quadro una ventola dinamica per proteggere base e dispositivo dalle alte temperature.

La base di ricarica Xiaomi Wireless Charger 100W è disponibile all'acquisto per noi occidentali grazie allo store TradingShenzhen al prezzo di 107€: di seguito trovate il link all'acquisto. Per il momento non ci sono ancora sconti consistenti ma se puntate al risparmio vi segnaliamo che la base di ricarica wireless Xiaomi da 80W e quella da 55W sono attualmente disponibili a 67.5€ (AliExpress, con spedizione CN) e 37.9€ (GShopper, con spedizione gratis dall'Europa).

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al caricatore da 100W.

