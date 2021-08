Tutta la potenza di cui hai bisogno, sulla tua scrivania… con la base wireless 80W di Xiaomi!

La velocità e le prestazioni sono da tempo il focus della casa cinese ed una delle grandi soddisfazioni è rappresentata proprio dalla ricarica wireless da 80W, soluzione fulminea che promette performance bestiali. Per l'occasione Xiaomi ha lanciato anche il caricabatterie 80W Wireless Charger Stand: andiamo a vedere i dettagli su caratteristiche, prezzo, offerte con codice sconto e dove comprare il dispositivo!

Aggiornamento 31/08: nuovo ribasso per il caricatore wireless da 80W di Xiaomi, su Banggood. Trovate tutti i dettagli dell'offerta direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi 80W Wireless Charger: il caricabatterie ultra-rapido scende ad un prezzo super

Come nasce l'idea di un caricatore così rapido? Partiamo dal presupposto che i flagship di Xiaomi Mi 11 Pro e Ultra (presentati durante lo stesso evento in cui ha debuttato il caricatore), sono dotati di un supporto alla ricarica a 67W sia per quella cablata, sia per quella wireless. Quindi, per alzare il tiro, la casa di Lei Jun ha presentato anche Xiaomi 80W Wireless Charger Stand, caricatore senza fili tutto votato alla sicurezza e alla potenza.

Il caricabatterie di Xiaomi non ha solo la peculiarità di andare così veloce, ma anche di poter posizionare lo smartphone sia in verticale che in orizzontale. Non è una novità, certo, ma con le esigenze dei consumatori sempre più mirate alla multimedialità è sempre una cosa buona. Ma come è possibile questa opzione? Grazie al sistema a doppia bobina, che permette quindi di gestire la ricarica in due posizioni differenti. Tra l'altro, lo Xiaomi Wireless Charger da 80W viene alimentato da un potente caricabatterie GaN da 120W incluso in confezione.

Dove comprare il caricabatterie wireless da 80W di Xiaomi

E veniamo al prezzo di questo caricabatterie wireless di Xiaomi da 80W, che è stato lanciato in patria a circa 65€ (499 yuan). Tranquilli perché anche per noi occidentali è possibile acquistare Xiaomi 80W Wireless Charger Stand ad un prezzo top: il caricatore è in offerta con codice sconto su Banggood, ad una cifra particolarmente golosa. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

