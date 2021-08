Xiaomi lancia il caricatore wireless più potente al mondo

Continua l'evoluzione della ricarica wireless da parte di Xiaomi, che dopo quello da 80W presenta il nuovo caricatore da 100W. Si chiama Mi 100W Wireless Charging Stand e si presenta come la soluzione più all'avanguardia in termini di ricarica senza fili. Il design è rimasto pressoché invariata, con linee spigolose che però cambiano nei colori: la parte d'appoggio è color rame, il resto di color nero. E come sul modello da 80W, anche su questo lo smartphone può essere appoggiato sia in verticale che in orizzontale, a seconda della preferenza.

Partono le vendite del nuovo Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand

Ma la parte più interessante di questo stand di ricarica wireless di Xiaomi è ovviamente la parte più tecnica. Per l'alimentazione è utilizzato nuovamente il caricatore 120W lanciato con Mi 10 Ultra ed un cavo da 6A, il tutto incluso nella confezione di vendita. Se ve lo steste chiedendo, no, non c'è nessuno smartphone Xiaomi che supporta la ricarica wireless a 100W. Persino l'ultimo Xiaomi Mi MIX 4 si ferma a “soltanto” 50W, mentre Mi 11 Ultra si spinge fino al record, che attualmente sono 67W di potenza supportata.

Ma nel caso di Mi MIX 4, per esempio, soltanto con questo caricatore è possibile usufruire della ricarica wireless “boost”, che impiega 28 minuti anziché 45 minuti. Senza contare che è altamente probabile che fra 2022 e 2023 arriverà uno smartphone in grado di caricarsi wireless a 100W e allora questo caricatore sarà ancora attuale. Senza contare che integra lo standard Qi, pertanto può essere utilizzato con qualsiasi smartphone compatibile.

Vista l'alta potenza in ballo, il caricatore Xiaomi integra un sistema di protezione della calibrazione della corrente, oltre a quello che protegge da sovracorrente, sovra/sottotensione, elettrostaticità e surriscaldamento. Per proteggerlo dalle temperature c'è anche una ventola di dissipazione che interviene qualora fosse necessario. Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand verrà venduto in Cina ad un prezzo di 599 yuan, pari a circa 78€.

