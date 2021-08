Xiaomi Mi Pad 5 va sold-out: il lancio in Europa si avvicina

Dopo 3 anni di attesa, il lancio di Xiaomi Mi Pad 5 è stato ben accolto da chi attendeva un'alternativa al mondo dei tablet Android. Finora la scelta era stata vincolata a tre brand principali, fra Samsung, Huawei e Lenovo e in seconda battuta altri produttori come CHUWI e Teclast. Ecco, quindi, che l'aggiunta di Xiaomi non può che variegare un mercato che, complice anche il lockdown, ha visto una crescita incoraggiante. Anche per questo, molte persone sono rimaste deluse nello scoprire che Xiaomi non abbia parlato di un piano di commercializzazione fuori dalla Cina. Così come Xiaomi Mi MIX 4, anche la serie Mi Pad 5 viene venduta soltanto in madrepatria e con risultati più che degni di nota.

Voci di corridoio danno per certo l'arrivo in Europa di Xiaomi Mi Pad 5

Come ci fa sapere Xiaomi stessa, sono bastati soltanto 5 minuti per concludere la prima messa in vendita di Mi Pad 5 con 200.000 unità vendute. E non sono mancate le critiche da parte dei consumatori in merito alla scarsa disponibilità dei due accessori principali, ovvero tastiera e stylus. L'azienda ha risposto alle lamentele affermando di averne preso nota e che cercherà di rimediare per i prossimi turni di vendita.

Ma torniamo a parlare della mancata commercializzazione in occidente. Se si guarda al perché per Xiaomi Mi MIX 4, c'è una ragione principale: il prezzo. Il nuovo Mi MIX potrebbe arrivare a superare i 1000€, entrando in quella fascia di mercato dove è altamente difficile superare Apple e Samsung. Anche perché parliamo di uno smartphone difficile da produrre, la cui fotocamera nello schermo sorprende visivamente ma potrebbe scontentare chi tiene alla qualità dei selfie.

Ma entrambi i problemi non si pongono per Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, tablet Android in linea con la concorrenza e che non hanno problemi di prezzo o di produzione. Ricordiamo, infatti, che i prezzi partono da 1.999 yuan, circa 260€, e anche convertendolo ai prezzi europei non dovremmo parlare di un terminale così tanto sovrapprezzato. Inoltre, ricordiamo che Xiaomi ha affermato che di Mi MIX 4 non è prevista una versione Global, ma non ha detto nulla su Mi Pad 5.

Un indizio sul suo possibile sbarco in Europa l'abbiamo avuto con la certificazione Google, a cui adesso si aggiungono altre fonti riportate da GizmoChina. Secondo quanto affermato, un insider della catena di approvvigionamento di Xiaomi avrebbe affermato che Mi Pad 5 arriverà in Europa nel mese di settembre. Per il momento si tratta di dichiarazioni da prendere con le pinze, ma è un piano abbastanza plausibile per un tablet che sicuramente farà comodo a chi vorrà valutare più alternative. Appena ne sapremo di più, non tarderemo ad aggiornarvi in merito. Fino a quel momento, potete comunque acquistarlo tramite la nostra guida.

