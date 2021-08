Oclean Flow è lo spazzolino dalla batteria instancabile

Gli spazzolini elettrici, più nello specifico quelli smart, sono prodotti sempre più selezionati e preferiti dalla gran parte degli utenti. E uno dei brand più attenti e conosciuti del settore è sicuramente Oclean, che ha lanciato il nuovo spazzolino elettrico Flow, dall'autonomia veramente imbattibile.

Oclean Flow: tutto sul nuovo spazzolino elettrico

Dal design ergonomico e pensato praticamente per tutti, tutte le qualità del nuovo Oclean Flow si possono ritrovare proprio sulla sua struttura, con i LED indicativi della modalità di spazzolatura che si sta utilizzando. Questo perché il nuovo spazzolino è dotato di ben 5 modalità di pulizia, come la spazzolatura mattutina, notturna, quella standard, quella per lo sbiancamento e la modalità Gentle, che permette una cura maggiore per le gengive.

Ma quello che più sorprende, è sicuramente l'autonomia di questo spazzolino. Infatti, Oclean Flow può durare ben 180 giorni grazie alla sua autonomia, quasi vi dimenticherete di ricaricarlo, visto che praticamente lo dovrete fare ogni circa 6 mesi. Tutto questo poi si unisce alla possibilità di creare una perfetta routine di spazzolatura, oltre ai 38.000 rpm dettati dal motore Maglev, che lo rendono davvero sonico e preciso. Non manca l'utile certificazione IPX7. Si può ricaricare semplicemente tramite Type-C.

Dove possiamo comprare il nuovo spazzolino elettrico sonico Oclean Flow? Lo trovate sullo store Youpinchoose, che ve lo pone in pre-ordine prima del lancio il prossimo 23 agosto 2021 al prezzo di 25.70€, con spedizione gratuita e rapida. Trovate tutto a questo link.

In merito a YouPin Choose

Youpinchoose (Xiaomi Youpin) è un nuovo store dove troverete offerte e sconti su tutto l'ecosistema Xiaomi.

Youpinchoose è una parte fondamentale della strategia “New Retail” di Xiaomi. Affidandosi al potente ecosistema di Xiaomi e utilizzando la sua strategia di marketing, Youpinchoose mira a creare uno stile di vita migliore per tutti i clienti offrendo prodotti di alta qualità ai prezzi più convenienti.

Articolo Sponsorizzato.

