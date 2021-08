vivo NEX 5 è confermato: il VP del brand ne svela il periodo di uscita

Le ultime notizie riguardanti i flagship della serie NEX riguardavano il modello 3S 5G e da allora è passato davvero tantissimo tempo. Di recente la casa cinese ha lanciato la serie X60, con tanto di modello Pro+. Ma quali sono i piani per il futuro vivo NEX 5? Ecco che cominciano a fioccare le prime indiscrezioni “più mature”, con dettagli su specifiche, versioni e uscita sul mercato cinese.

Aggiornamento 28/08: dopo i vari rinvii per la serie vivo NEX, il brand ha confermato quando arriverà sul mercato. Trovate tutti i dettagli alla fine dell'articolo.

Si comincia a parlare di vivo NEX 5: tutto quello che sappiamo

Design e specifiche

Si continua a rumoreggiare sulle specifiche di cui si dovrebbe far carico vivo NEX 5, il cui nome – ricordiamo – è tutt'altro che certo, anche se stando ai vari leak pare che la casa cinese sia seriamente intenzionata a saltare una generazione.

Le ultime indiscrezioni parlano di un dispositivo in due versioni, che dovrebbero differire nello stile. Dovremmo avere quindi un modello base dotato di punch hole per ospitare la selfie camera, un design ormai ampiamente collaudato da vivo e da tanti altri.

Per quanto riguarda la variante top, in questo caso si parla di una selfie camera sotto al display. Una novità a cui l'azienda sta già lavorando da anni e, dopo la delusione (in tal senso) di Xiaomi Mi MIX Fold, potrebbe essere la giusta occasione.

In entrambi i casi dovremmo avere un display da 6.78″, con un form factor di verso dal solito. Ovviamente è lecito immaginare un pannello OLED, necessario per l'utilizzo di una selfie camera integrata, e sarebbe fornito da LG Display.

Come la serie X60, anche i nuovi NEX usufruiranno dei benefici delle ottiche Zeiss per il comparto fotografico. Oltre ad aspettarci le specifiche che si addicono ad un prodotto top, si vocifera anche l'utilizzo della ricarica Super FlashCharge a 120W e di rinnovata ricarica wireless 60W. Inoltre, questo dovrebbe essere uno dei pochi (se non l'unico) modello dotato di certificazione IP68.

Quando potrebbe arrivare il nuovo vivo NEX 5?

Inizialmente si parlava del secondo trimestre del 2021 ma è ormai chiaro che bisognerà attendere prima di conoscere vivo NEX 5. Le ultime voci parlavano di una certa insoddisfazione ai piani alti: secondo il leaker Digital Chat Station, il tentativo sopracitato per il Q2 2021 è stato fatto, ma la risposta dei test non ha portato esito positivo. Infatti, pare che la dirigenza lo abbia rimandato a data da destinarsi proprio perché non soddisfatta di quanto ottenuto.

Sembra che il motivo principale sia la fotocamera sotto al display che non ha soddisfatto i requisiti, dato che gli standard vivo per la multimedialità sono molto alti. E se inizialmente si parlava di un posticipo per ottobre 2021 o comunque inizio novembre, purtroppo il periodo di uscita per vivo NEX 5 pare fosse stato rinviato, nei piani dell'azienda, per la prima metà del 2022. E la conferma di queste indiscrezioni arriva dalle parole del Vicepresidente Esecutivo di vivo, Hu Baishan, che ha dichiarato che la nuova gamma si farà proprio entro il Q1 2022. Il motivo, a quanto pare, potrebbe essere riconducibile agli sforzi che il brand sta facendo per far uscire il primo foldable, che comunque porterà la dicitura NEX nel nome.

