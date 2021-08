Samsung Galaxy Buds 2 arrivano in Italia e sono già in sconto a -50€ su Amazon

Oltre ai nuovi pieghevoli Z Fold 3 e Z Flip 3 e agli smartwatch della gamma Watch 4, il colosso asiatico ha presentato anche le cuffie con ANC Samsung Galaxy Buds 2, una soluzione leggera e compatta con tante migliorie ed un prezzo… già scontato!

Samsung Galaxy Buds 2 ufficiali: tutto sulle nuove cuffie TWS con ANC

Design e caratteristiche

Progettate per una vestibilità confortevole e per essere indossate tutto il giorno, le nuove Samsung Galaxy Buds 2 forniscono una qualità del suono eccellente. Ovviamente, come parte dell'ecosistema Galaxy, le Buds 2 sono le compagne perfette per ogni smartphone, tablet o smartwatch del brand: sia che si utilizzino per ascoltare musica o collegarsi a una call, offrono tutte le funzionalità necessarie.

Si tratta degli auricolari di Samsung più piccoli e leggeri di sempre, caratterizzati da un'iconica forma curva. Per una migliore vestibilità, Samsung ha sviluppato il test “Earbud fit” all'interno dell'app Galaxy Wearable. Gli auricolari sono disponibili in quattro moderni colori: Graphite, White, Olive e Lavender in base al mercato.

Insomma, se state cercando delle cuffie top eleganti ma al contempo fresche e giovanili, le nuove Galaxy Buds 2 potrebbero essere la risposta giusta.

Funzioni e autonomia

I dinamici altoparlanti a due vie restituiscono alti nitidi e chiari e bassi profondi, mentre la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) consente di rimuovere i rumori indesiderati. Per sentire l'ambiente circostante, è sufficiente sintonizzarsi di nuovo grazie a tre diversi livelli regolabili di suono ambientale. La voce risulterà più chiara durante le chiamate, grazie a una nuova soluzione basata sul machine learning che filtra una varietà di rumori di fondo fastidiosi.

La batteria degli auricolari è un'unità da 61 mAh mentre la custodia di ricarica ospita un'unità da 472 mAh; per l'autonomia si parla di circa 5 o 7 ore (con ANC on oppure off) mentre utilizzando la cover si sale a circa 20 o 29 ore (sempre in base all'attivazione o meno dell'ANC). Grazie alla ricarica rapida basteranno 5 minuti per 1 ora di riproduzione; inoltre è presente la ricarica wireless Qi, per la massima liberà dai fili.

Completano il quadro il Bluetooth 5.2, i controlli touch, la presenza della solita sensoristica di rito (accelerometro, giroscopio, prossimità), 3 microfoni ed una VPU (Voice Pickup Unit).

Samsung Galaxy Buds 2 ufficiali – Prezzo e disponibilità in Italia

Le cuffie TWS Samsung Galaxy Buds 2 sono disponibili all'acquisto al prezzo di 149€; al momento sono in fase di preordine su Amazon (con disponibilità dal 6 settembre), con spedizione Prime e codice sconto dedicato. Inserendo nell'apposito spazio il coupon BUDS50 il prezzo scenderà a 99€. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

