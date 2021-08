Xiaomi Mi Watch è imperdibile a questo prezzo, con spedizione rapida dall’Europa

Lo smartwatch dell'estate 2021 è di certo Xiaomi Mi Watch: l'indossabile è imperdibile grazie a quest'offerta con codice sconto di GShopper, con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store. Un'occasione da cogliere al volo, per Mi Fan veterani e nuovi appassionati di Xiaomi!

Codice sconto Xiaomi Mi Watch: lo smartwatch ritorna al minimo, con spedizione EU

Il primo indossabile di Xiaomi per l'Europa è uno smartwatch con display AMOLED da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel, rivestimento in vetro protettivo con curvatura 2.5D, impermeabilità fino a 5 ATM, GPS integrato e rilevamento SpO2. Non mancano tante modalità sportive e il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca (e del sonno), insieme ad un'autonomia fino a 16 giorni. Tramite in microfono integrato è possibile sfruttare il supporto ad Alexa. Insomma, se cercate uno smartwatch economico e completo, Xiaomi Mi Watch non vi deluderà di certo (specialmente se in offerta).

Lo Xiaomi Mi Watch ritorna al miglior prezzo di sempre grazie a questo codice sconto da utilizzare su GShopper, ovviamente con tanto di spedizione dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

