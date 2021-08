Brutte notizie per chi aspetta Realme X4 e X60

Il alcune occasioni passate (qui e qui, per la precisione) abbiamo riportato alcune indiscrezioni legate ai futuri modelli della serie X, ovvero Realme X4 e il top X60 Pro. Nonostante le primissime voci di corridoio, sembra che alla fine l'azienda asiatica abbiamo deciso di tagliare questa gamma ed il CEO spiega il motivo a tutti appassionati delusi da questa scelta.

Realme X4 e X60 non si faranno e il CEO spiega il motivo

Nel corso di un'intervista ad una nota testata (trovate i dettagli in fonte) il CEO Madhav Sheth ha rivelato che non ci sono piani per la serie X, né in Europa e né in India. Quindi Realme X4 e X60 Pro non si faranno e il motivo è presto detto: l'avvento della gamma GT. Il primo Realme GT 5G – di cui qui trovate la nostra recensione – è un flagship killer di tutto rispetto, in grado di regalare grandi soddisfazioni. A detta dello stesso CEO la famiglia GT è a tutti gli effetti il proseguimento della gamma X. La serie C e quella numerica resteranno invariate.

Fino a questo momento i modelli X sono stati i top di Realme, anche al di sopra della gamma numerata (i mid-range 7 e 8, per intenderci); ora questo fardello spetta ai futuri GT. Per quanto riguarda questi ultimi ricordiamo che il 18 agosto arriveranno in Italia i modelli GT Master. Intanto già si chiacchiera di quello che avverrà il prossimo anno e si comincia già a parlare di un possibile GT 2.

