Roidmi EVE Plus vs. iRobot Roomba i7+: robot con autosvuotamento a confronto

Se c’è un settore nel quale negli ultimi mesi ci siamo focalizzati molto, è quello dei robot aspirapolvere. Meglio ancora se dotati di base di auto-svuotamento. Li abbiamo testati praticamente tutti, sia quelli economici che quelli più costosi, la stragrande maggioranza dei quali era di origine cinese. E così come Dyson nel mondo degli aspirapolvere ciclonici, quando si parla di robot aspirapolvere e lavapavimenti c’è un brand che subito viene preso come punto di riferimento “main stream”: iRobot, che con la sua linea Roomba è diventata il brand più conosciuto del settore.

Ci avete spesso chiesto un confronto tra un modello cinese ed un prodotto della serie Roomba e, lo sapete, voi ci dite quello che dobbiamo fare, e noi lo facciamo. Abbiamo messo a confronto il Roidmi EVE Plus con un iRobot Roomba i7+, due tra i modelli più apprezzati e venduti, valutandone i pro e i contro, con lo scopo di riuscire a capire la cosa più importante: quale tra i due prodotti ha il miglior rapporto qualità/prezzo, focalizzandoci sui 4/5 punti più importanti per un dispositivo di questa categoria.

Roidmi EVE Plus vs. iRobot Roomba i7+: il confronto definitivo

Design e materiali

Nel mondo dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, difficilmente si trovano prodotti caratterizzati da un design esclusivo o riconoscibile. La forma, gran parte dei materiali e (in alcuni casi) anche le dimensioni, sono dettate dalla natura stessa del prodotto, ma tra il Roidmi EVE Plus ed l'iRobot Roomba i7+, qualche differenza c'è.

1 di 26

A prescindere dalle diverse colorazioni, la prima differenza che salta all'occhio guardando i due modelli è nella zona superiore dei robot: il Roidmi integra una torretta laser per la navigazione Lidar, mentre l'iRobot non ne è provvisto. E questa differenza è essenziale per sottolineare una prima differenza tra i due modelli: mentre il Roidmi è in grado di lavorare senza alcun problema anche in ambienti totalmente scuri, l'iRobot (che utilizza delle telecamere per la mappatura della casa) con poca luce inizia ad avere difficoltà.

1 di 16

A dirla tutta, poi, c'è anche un'altra differenza tra i due, anche se meno importante: il Roidmi EVE Plus è dotato di tre spazzole in totale, due delle quali sono laterali, mentre l'iRobot ha un'unica spazzola laterale. Anche se, nonostante si tratti di una differenza piuttosto palese, in termini di qualità della pulizia la sua influenza è praticamente irrilevante.

Certo, con la doppia spazzola rotante il Roidmi EVE Plus è in grado di catturare più polvere in meno tempo, ma alla fine del processo di pulizia capiterà raramente di trovare dello sporco a terra, con entrambi i prodotti.

Un'altra differenza sta nei (o nel) contenitore per lo sporco: il Roidmi EVE Plus è dotato di due contenitori, uno per l'acqua ed uno per la polvere aspirata, mentre l'iRobot Roomba i7+ ne ha solo uno: vien da se quindi, che il modello di iRobot non integra la funzione di lavaggio dei pavimenti, cosa possibile con il Roidmi ed anche gestibile grazie ad un'elettrovalvola integrata nel contenitore dell'acqua, con la quale è possibile scegliere la quantità di liquido da distribuire in fase di pulizia.

In soldoni, il Roidmi EVE Plus può aspirare e lavare i pavimenti, l'iRobot Roomba i7+ può solo aspirare.

Ci sono poi grandi differenze anche nel sistema di auto-svuotamento. Nonostante esteticamente mi piaccia più la base dell'iRobot Roomba i7+ (ma quello estetico è un fattore molto personale), in realtà tra i due modelli ci sono differenze molto importanti.

La base di auto-pulizia dell'iRobot è sensibilmente più alta e snella rispetto a quella del Roidmi ma, sostanzialmente, è decisamente più semplice: al suo interno c'è un sacco con una capacità di 2.8 litri e non dispone di alcun sistema avanzato di gestione dello sporco.

Le cose cambiano nel Roidmi, dove troviamo una base di auto-svuotamento che, innanzitutto, dispone di un sacco contenitore per lo sporco con una capienza di 3 litri (leggermente più capiente) e di un display sul quale è possibile controllare, ad esempio, la durata dell'auto-pulizia (oltre che altre informazioni, come promemoria di sostituzione del sacchetto, o eventuali errori), ma integra anche un sistema di auto-sterilizzazione dello sporco.

In soldoni, utilizza un generatore di particelle deodoranti che, grazie al filtro HEPA e la tecnologia dell'ossigeno attivo, utilizza i rifiuti sterilizzando i più comuni parassiti domestici, come gli acari della polvere, i microbi tra cui Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus, le sostanze chimiche tossiche come ammoniaca, formaldeide, benzene e TVOC, ed elimina l'odore di sigarette e profumi.

Potenza d'aspirazione

In quanto a potenza d'aspirazione, arrivo subito al sodo: il Roidmi EVE Plus integra un motore in grado di garantire 2700 Pa, mentre l'iRobot Roomba i7+ utilizza un sistema di aspirazione da 1700 Pa. Ed è inutile perdere troppo tempo su questa cosa: il modello di Roidmi è sensibilmente più potente dell'iRobot, e questa differenza si vede anche nella vita di tutti i giorni.

Nei miei soliti test con lo zucchero o il caffè, entrambi i modelli sono riusciti ad aspirare tutti i detriti cosparsi per il pavimenti, ma il Roidmi l'ha fatto più velocemente e schematicamente meglio, anche grazie al sistema di navigazione Lidar e alla presenza della seconda spazzola laterale.

Vero è però, che in quanto a pulizia finale, i risultati sono ottimi con entrambi i modelli. Il punto è che ho notato una maggiore difficoltà da parte dell'iRobot nel superamento degli ostacoli e nella gestione del pattern da utilizzare per la pulizia.

Autonomia della batteria

In quanto ad autonomia, entrambi i modelli sono di ottima qualità. Sia con il Roidmi EVE Plus che con l'iRobot Roomba i7+ si potrebbe arrivare a pulire per circa un paio di ore, senza alcun problema. Entrambi i modelli, poi, qualora dovessero rimanere senza energia, tornerebbero alla base per ricaricare e – una volta ricaricati – completerebbero il processo dal punto esatto dal quale l'hanno interrotto.

C'è da dire però, che l'iRobot ha un motore decisamente meno potente del Roidmi, il che lascia supporre che anche i consumi energetici siano inferiori.

Conclusioni

Avendoli provati entrambi, è arrivato il momento di decretare un vincitore. Ed è una scelta che farò sostanzialmente in base ad un fattore principale: il prezzo.

Il Roidmi EVE Plus attualmente è in offerta su Amazon a 452 euro con un coupon da applicare stesso nella pagina della piattaforma, l'iRobot Roomba i7+ invece è in offerta, sempre su Amazon, al prezzo di 899,90 euro.

Ci vuole poco quindi a giungere ad una conclusione: il vincitore è il Roidmi EVE Plus, non solo per tutte le funzionalità in più che integra rispetto all'iRobot, ma soprattutto per il prezzo. Insomma, costa praticamente la metà, ed ha il triplo delle funzioni.







N.B. Se non doveste visualizzare il box con il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.