Realme X4/X60 avrà un design inedito, secondo questo brevetto

Nonostante la sua “giovane età”, Realme si sta contraddistinguendo per l'estrema competitività con cui affronta mercato asiatico ma anche occidentale. Nell'arco di pochi anni si è costruita un catalogo di prodotti ricco e a buon prezzo, dimostrando anche un certo occhio per gli aggiornamenti. Pur nascendo da una costola di OPPO, è riuscita a realizzare smartphone che non fossero dei semplici rebrand della casa madre. In passato sono anche comparse in rete immagini che ritraevano design inediti, come quello che sarebbe dovuto essere Realme X3 o quello con fotocamera orizzontale.

Realme brevetta un design inedito, che sia X60 o X4 SuperZoom?

In precedenza si è anche vociferato di una possibile immagine contenente Realme X60, con un look nuovo ma non totalmente inedito. Oggi il leaker Sudhanshu ha pubblicato una nuova immagine presa direttamente da un apparente brevetto depositato da Realme. Un'immagine che nuovamente sorprende, in quanto contiene un bozzetto di smartphone mai visto finora da parte di nessun produttore.

realme's patent for smartphone -Triple rear cameras with Periscope Lens & Dual Flash

-Single punch-hole display

-Speaker, USC-C port & 3.55mm jack & Noise Cancelling Mic at bottom

-Volume keys & SIM tray at left

-Power key at right pic.twitter.com/VoryGXqj1u — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) November 28, 2020

Se ci focalizziamo sull'originalità messa in mostra da Realme lo facciamo perché, come ben saprete, al giorno d'oggi distinguersi fra la massa è merce rara. Detto ciò, lo smartphone che vediamo protagonista non ha niente di nuovo sul davanti, con uno schermo forato e cornici abbastanza evidenti. Ma non è questo il punto, dato che è girandolo che si ha un minimo di novità. Il suo comparto fotografico è contenuto in un modulo ellittico posto al centro della back cover. Sull'asse verticale vediamo tre sensori, affiancati da quelli che possiamo ipotizzare siano flash LED e autofocus laser, se non un quarto sensore, magari ToF.

Quello più in basso appare come un teleobiettivo periscopiale, vista la sua forma rettangolare anziché tonda. Ed è quest'ultimo particolare che ci fa propendere che questo design possa essere adottato su uno dei prossimi top di gamma. Dato che finora non se n'è mai parlato concretamente, chi ci dice che questo non possa poi concretizzarsi sotto forma di Realme X60 o anche X4 SuperZoom? Ne capiremo di più nelle prossime settimane.

