Huawei lancia le offerte dedicate al Cyber Monday, con sconti fino al 50%

Ci siamo lasciati alle spalle il Black Friday, ma le offerte di Huawei non sono ancora finite: da oggi partono le promo dedicate al Cyber Monday, con sconti fino al 50% sui prodotti dell'ecosistema del colosso cinese. E ovviamente ce ne sono per tutti i gusti, dagli smartphone ai notebook, dall'audio ai tablet, passando per gli indossabili e non solo: ecco tutte le offerte di Huawei Store!

Tutte le offerte di Huawei Store per il Cyber Monday

Le promo di Huawei per il Cyber Monday partono con i Cyber Deals, sconti dedicati solo alla giornata di oggi, 30 novembre. Le cuffie TWS premium FreeBuds Pro – con cancellazione attiva e dinamica del rumore, sono in offerta a 129€ sia sullo store del brand che su Amazon (in questo caso tramite il box in basso).

Offerte vantaggiose anche per quanto riguarda gli smartphone: Huawei P40 è disponibile oggi nelle varianti Black, Silver Frost e Blush Gold al prezzo speciale di 479€ (invece di 799€). Un altro smartphone da non lasciarsi scappare in queste ore di sconti è il P30 Pro, proposto a 499€ (invece di 849.9€). Ovviamente non poteva mancare un'offerta lampo dedicata agli indossabili: Huawei Watch GT 2e è in sconto – nelle colorazioni Lava e Red e Mint Green – a 89€ (invece di 169.9€). Di seguito trovate il link per la pagina principale dello store, con tutte le promo.

Gli sconti continuano anche a dicembre

Non solo offerte lampo per la giornata del 30 novembre: il Cyber Monday di Huawei Store continua anche con le promo di dicembre. Il mid-range P Smart 2021 sarà disponibile a 199€ (invece di 229.9€) con inclusi gli auricolari CM61 Bluetooth Headphone fino al 4 dicembre.

Stessa scadenza anche per l'iniziativa dedicata al MateBook X Pro 2020 – a 1.199€ nella configurazione i5 da 16/512 GB – con WiFi AX3 e il Bluetooth Mouse Swift, inclusi.

Per gli indossabili troviamo il recente Watch Fit – nelle colorazioni Graphite Black, Sakura Pink e Mint Green – a 99€ con incluse le cuffie CM61 Bluetooth Headphone. Ovviamente le promo continuano anche con i tablet, con Matepad T10s e T10 in sconto a 179€ e 129€: in entrambi i casi si potrà scegliere incluso nel prezzo il router WiFi AX3 o le cuffie CM61.

Invece Lebooo Smart Sonic è il primo prodotto dell'ecosistema HiLink di Huawei. Lo spazzolino elettrico mixa una tecnologia innovativa con una qualità premium e funzioni smart, per rendere l'igiene orale una pratica quotidiana semplice, personalizzata e connessa. Disponibile nelle due diverse colorazioni white e black, in offerta al prezzo di 49€ con due testine aggiuntive incluse fino al 4 dicembre.

Altre iniziative valide per il mese di dicembre

Un ulteriore sconto del 10% sull'acquisto di Watch Fit, FreeBuds e Watch GT 2 fino al 10 dicembre per tutti gli utenti che risponderanno correttamente ad alcune semplici domande sull'App Supporto rinnovata recentemente.

Fino al 6 dicembre, l'abbonamento di 3 mesi a Huawei Music Premium è disponibile a 0.99€ invece di 29.97€. Infine, per chi fino al 10 gennaio si iscriverà alla newsletter di Huawei Store, potrà partecipare a una speciale estrazione per vincere uno tra i seguenti prodotti: Mate 40 Pro, P smart 2021, Huawei X Gentle Monster II, FreeBuds Studio e Watch Fit.

