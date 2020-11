Nelle scorse settimane si è parlato molto del coinvolgimento di Huawei nella produzione di automobili elettriche. Questo perché il colosso cinese ha ribadito in più occasioni che non produrrà un'auto elettrica ma molte sue componenti smart, specie nel telerilevamento LIDAR, che sta richiedendo una grande mole di persone per il suo sviluppo.

Huawei: lo sviluppo del LIDAR richiede circa 10.000 persone, ma costerà meno

A rivelare quante persone stanno lavorando al LIDAR di Huawei per auto elettrica è stato il Presidente della divisione Smart Car Solutions, Wang Jun, che ha spiegato che il centro di tecnologia optoelettrica di Wuhan vede il coinvolgimento di oltre 10.000 persone.

L'obiettivo dichiarato del centro di sviluppo automobilistico di Huawei è arrivare ad un LiDAR con laser a 100 linee per auto elettrica nel minor tempo possibile. Questo anche per arrivare quanto prima a far scendere il prezzo dai 200 attuali ai 100 dollari.

Tutto ciò significa inoltre anche un'altra cosa molto importante per Huawei: essendo che le notizie in merito al suo coinvolgimento nel settore delle automobili sono sempre più frequenti, è chiaro che ormai il colosso cinese è pronto alla produzione di massa di questo tipo di componenti, tra cui proprio il LIDAR ed una fotocamera ad alta definizione da 5.4 MP al fine di creare un sistema di sensori di guida intelligenti one-stop.

