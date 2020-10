Chi aggiorna di più? Nokia e OnePlus al top, ma Realme è la vera sorpresa

Spesso ci si domanda quale sia il produttore Android che è solito rilasciare più aggiornamenti e con la maggiore frequenza. Per porre una risposta a questo dubbio abbiamo stilato un elenco che mostra come si sono comportate le principali aziende negli ultimi anni. In seguito a ciò, anche il team di Counterpoint Research ha analizzato l'argomento, creando una classifica in base agli aggiornamenti Android e quelli relativi alle patch di sicurezza.

Ecco la classifica dei produttori Android che aggiornano di più, secondo Counterpoint

Se si prende in considerazione Android 10, l'attuale versione di punta dell'OS di Google, Nokia e OnePlus sono gli unici ad avere una copertura del 100% sui modelli usciti fra il Q3 2019 ed il Q2 2020. Questo è il duo che guida la classifica, con un particolare merito a Nokia che ha aggiornato ben 20 dispositivi contro i 7 di OnePlus. Più in basso sul podio troviamo Samsung, la cui copertura dell'89% è sì inferiore ma a fronte di un numero ben maggiore di modelli di smartphone in vendita. Tuttavia, è da segnalare che le due case coreane, assieme ad LG, sono fra i pochi ad avere ancora modelli ancorati ad Android 6 Marshmallow e 7 Nougat.

Sul terzo gradino del podio c'è la sorpresa Realme, azienda che sin da subito ha denotato una certa attenzione per il software. Grazie anche ad un catalogo non ampissimo (ma comunque nemmeno risicato), gli sviluppatori hanno saputo tenere testa a brand più blasonati ed anziani. Per esempio Xiaomi e Huawei, con OPPO, Vivo e Lenovo che devono ancora migliorare in quanto a copertura degli aggiornamenti.

E per quanto riguarda gli aggiornamenti mensili con le patch di sicurezza? Oltre ai major update di Android, è sempre importante che uno smartphone rimanga aggiornato da possibili cyber-attacchi derivanti da falle di sicurezza. Anche in questo caso è Nokia ad essere il brand più virtuoso, mentre OnePlus scende in seconda posizione. Al terzo posto c'è sorprendentemente Lenovo e con un certo distacco rispetto a Realme, Xiaomi, Vivo e Huawei. Ancora peggio va a Samsung, LG e soprattutto OPPO che chiude la classifica.

