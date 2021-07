Xiaomi è il Re dell’usato degli smartphone cinesi

Non sempre siamo disposti ad acquistare uno smartphone nuovo, spesso e volentieri per una questione di risparmio. Immaginate ora in un mercato come quello in Cina dove i modelli nuovi sono molti di più e sicuramente non costano quanto da noi. Ma anche nella stessa Cina c'è un mercato dell'usato florido, che vede Xiaomi come primo brand nella speciale classifica delle vendite degli smartphone cinesi nel secondo trimestre del 2021.

Xiaomi batte vivo e Huawei per gli smartphone cinesi usati

La specifica graduatoria, indetta dal gruppo Zhuanzhuan, ci porta a scoprire quali sono gli smartphone che i cinesi comprano al mercato dell'usato. E se Apple ed i suoi iPhone dominano letteralmente la classifica, tra i brand locali è Xiaomi a prendersi il primato dell'usato, specie con i modelli della serie Mi 10, nel secondo trimestre nel 2021, superando vivo che invece è attualmente il brand leader del mercato smartphone in Cina.

A seguire, troviamo Huawei, che proprio con l'usato sta avendo una sorta di seconda vita grazie alla voglia di provare HarmonyOS tramite i dispositivi supportati e con il sistema operativo già disponibile quanto meno in Beta. Chiudono la Top 5 dei brand cinesi OPPO e Honor, che nel Q2 2021 è il brand che è cresciuto di più per gli smartphone di seconda mano, probabilmente scelti per lo stesso motivo dei Huawei.

Se andiamo nello specifico dei modelli più scelti, fa specie il 96.45% per quanto riguarda l'acquisto di un Huawei Mate 40 Pro usato, che pare essere quello più interessante del lotto. Molto probabilmente, la scelta degli utenti ricade su questo smartphone perché, almeno per quest'anno, non è previsto alcun modello per la serie Mate e quindi si vuole andare sul sicuro.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu