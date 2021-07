OPPO sceglie Amazon Web Services per un’esperienza ancora più fluida e sicura

La compagnia cinese ha annunciato una novità particolarmente interessante per tutti i suoi utenti: OPPO ha selezionato Amazon Web Services (AWS) – piattaforma cloud più completa ed utilizzata al mondo – per offrire soluzioni ancora più performanti e basate su cloud a tutti gli utenti che utilizzano la sua interfaccia proprietaria ColorOS.

OPPO si appoggia all'infrastruttura Amazon Web Services per servizi flessibili e sicuri per gli utenti ColorOS

Questi servizi sono stati certificati da ePrivacy, CSA STAR e ISO (ISO/IEC 27001, 27018, 29151). Grazie all'utilizzo dell'infrastruttura Amazon Web Services, OPPO è in grado di fornire servizi di archiviazione dati ancora più sicuri, attraverso i quali gli utenti potranno memorizzare foto, video, contatti e dati importanti nel cloud, in modo facile e soprattutto protetto.

Per supportare questa funzionalità, OPPO sfrutta l'infrastruttura globale di AWS in Francia, India e Singapore, per accelerare l'implementazione di servizi basati su cloud, tra cui Amazon Aurora (un database relazionale costruito per il cloud) e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La compagnia sfrutta inoltre una serie di servizi di protezione AWS, tra cui AWS CloudTrail, AWS Key Management Service (AWS KMS), AWS Network Firewall, AWS Certificate Manager e AWS Artifact.

David Gu, Managing Director di OPPO International Internet Business, ha dichiarato che l'azienda “è da sempre focalizzata sull'offrire la migliore esperienza utente possibile. Le capacità cloud di AWS, leader in questo settore, ci permettono di distribuire rapidamente i nostri servizi basati su questa tecnologia per fornire agli utenti di tutto il mondo un'esperienza fluida, semplice e sicura. Infatti, grazie ai servizi di sicurezza cloud di AWS, saremo in grado di migliorare ulteriormente la privacy dei dati e la protezione del nostro sistema operativo proprietario ColorOS su tutti i dispositivi OPPO”.

Ricordiamo che l'ultima ColorOS 11, basata su Android 11, punta a garantire la sicurezza dell'utente attraverso funzionalità quali Private System, Private Safe e Personal Information Protection. Private System permette agli utenti di creare un account di sistema separato in cui le app e i dati vengono eseguiti indipendentemente dall'account originale. Con Private Safe, gli utenti possono mantenere i loro dati importanti privati proteggendoli all'interno di uno spazio criptato con una password, rendendoli non disponibili alle app che hanno accesso ad altri media. E per le situazioni in cui le app richiedono agli utenti di concedere l'accesso alle informazioni personali, Personal Information Protection di OPPO permette agli utenti di inviare un modulo di dati in bianco, accedendo all'app senza la necessità di rivelare informazioni personali.

