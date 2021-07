Huawei MateBook 13 con Ryzen 7 e 16 GB RAM non si batte a 649€

L'Estate 2021 è entrata nel vivo e le giornate in casa si restringono sempre di più. Ovviamente, studio, lavoro e creatività si evolvono anche in mobilità e quindi si ha bisogno di una macchina di un certo livello. E se quella macchina fosse il notebook Huawei MateBook 13 con Ryzen 7 e 16 GB RAM in offerta con codice sconto?

Huawei MateBook 13: ecco l'offerta per il modello con Ryzen 7

Avere a che fare con un MateBook di Huawei è spesso e volentieri un'esperienza solida, convincente e affidabile. E non a caso, il modello da 13″ non ne è esente, partendo proprio dal display con rapporto 3:2 e risoluzione 2K è davvero un'ottima soluzione per la consultazione di pagine web, ma anche per svolgere piccoli lavori per la produttività. Passando poi a ciò che abbiamo sotto scocca, il sempre valido chipset AMD Ryzen 7-3700U, abbinato all'integrata Vega 10, è ancora un piccolo portento per la mobilità.

Soprattutto se il tutto è coadiuvato da ben 16 GB RAM DDR4 e 512 GB SSD, così da non avere pensieri per lo storage. Molto comoda la dissipazione a doppia ventola, così da affrontare le giornate più calde. La buona batteria da 41.7 Wh ci garantisce poi un'ottima autonomia. Per le porte abbiamo 2 USB-C, con una di queste pensata per la ricarica. Inoltre, è presente un ingresso jack da 3.5 mm. La tastiera del MateBook 13 è retroilluminata e proprio nella tastiera è presente la webcam per le videochiamate o le videoriunioni. Non mancano infine Bluetooth 5.0 e Wi-Fi Dual Band.

Il MateBook 13 con Ryzen 7 è quindi attualmente in offerta sullo store ufficiale di Huawei all'imperdibile prezzo di 649€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato. Ad un prezzo del genere, è davvero difficile dire di no ad un laptop potente, compatto e leggero.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

