Banggood dà il via al Saver Deposit Sale: cos’è e come funziona

Il mese di luglio si fa ancora più caldo grazie all'iniziativa Saver Deposit Sale di Banggood, parte dell'evento Summer Sale (qui trovate tutti i dettagli sui saldi estivi dello store): andiamo a scoprire cos'è e come funziona la nuova promo e – soprattutto – come fare per risparmiare un bel po' sull'acquisto di prodotti dei principali brand cinesi!

Banggood Saver Deposit Sale, cos'è e come funziona: tutto sulla nuova promo dell'evento Summer Sale

Le offerte dedicate ai saldi estivi di Banggood continuano: i Summer Sale 2021 si arricchiscono con l'iniziativa Saver Deposit Sale, una promo che vi permette di risparmiare parecchio su una serie di smartphone e dispositivi tech. Il funzionamento è semplice: entro e non oltre il 7 luglio bisognerà versare un anticipo (ad esempio di 2.54€) per beneficiare dello sconto. Non dovrete far altro che seguire la procedura cliccando sul pulsante Paga Deposito presente nelle pagine dei prodotti aderenti l'iniziativa, dopodiché bisognerà concludere l'acquisto entro il 10 luglio (alle ore 18).

Insomma, ora che abbiamo visto cos'è e come funziona l'iniziativa Saver Deposit Sale di Banggood vi lasciamo con il link alla pagina dell'iniziativa; qui troverete tutti i prodotti interessati dalla promo, tra smartphone POCO, Redmi, OnePlus, UMIDIGI, BlackView e tanti altri, insieme ad accessori e prodotti tech dai brand più disparati.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEDICATA ALL'INIZIATIVA

