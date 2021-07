Basta fughe di notizie: Xiaomi vuole combattere i leaker

Vi ricordate la denuncia inflitta da Xiaomi ad uno dei leaker che anticipò la presentazione di Mi 10 Ultra? Accusato di aver violato un accordo di riservatezza, detto anche NDA, è stato condannato a fare pubblica ammenda ma soprattutto a pagare una salatissima multa. Una notizia che arrivò pochi giorni dopo un altra condanna da parte di Xiaomi, seppur in quel caso riguardasse un recensore in malafede. Fatto sta che ultimamente l'azienda di Lei Jun si sta muovendo per colpire coloro che, in un modo o nell'altro, rischiano di incrinare la sua immagine mediatica.

Xiaomi vuole dare un taglio alle anticipazioni sulle sue novità

Come ogni azienda di un certo livello, anche Xiaomi vorrebbe avere il massimo controllo di ciò che traspare dal suo brand. Ma ciò si rispecchia poco con il panorama online dei social, fonte primaria dei cosiddetti leak, ovvero delle fughe di notizie che riguardano le prossime uscite. Grazie alla celerità dei social network, bastano pochi secondi affinché uno scatto o un'informazione rubata faccia il giro del mondo. Sarebbe stupido negare, però, che diverse volte sono le stesse aziende che mettono in giro questi leak. Quale miglior pubblicità c'è se non quella gratuita che indirettamente anche noi (così come tutti i nostri colleghi) facciamo quotidianamente?

Allo stesso tempo, c'è da dire che non sempre i rumors che circolano su Xiaomi, così come su tutti gli altri brand, sono voluti. Anzi. E come anticipato, di recente pare che la compagnia si stia impegnando più del solito per porre un freno a questo trend. Per quanto la pubblicità gratis faccia comodo, è anche vero che conoscere cosa c'è in cantiere con mesi di anticipo rischia di essere un danno aziendale. Sia perché l'evento di presentazione avrà meno cassa di risonanza, sia perché le aziende rivali possono adeguarsi di conseguenza.

Xiaomi India has sent me an 8 page Legal Notice for leaking the European (Global) launch details & price of POCO M3 Pro 5G. Nearly 6 weeks after the launch date of phone. This notice seems different from the DMCA they've sent earlier.

(1/2) pic.twitter.com/DDDhGx3exF — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) July 5, 2021

Lo dimostra l'avviso legale inviato da Xiaomi ad uno dei leaker più noti quando si parla del brand cinese. Nello specifico, la lettera del team di avvocati riguarda la fuga di notizie che ci fu mesi fa prima del lancio di POCO M3 Pro 5G. Una comunicazione legale che sarebbe scontata se il leaker avesse violato degli accordi, ma così non è stato (almeno secondo quanto da lui dichiarato). Senza contare che i suoi tweet incriminati riportavano principalmente immagini tratte da video altrui, pertanto non direttamente pubblicate da lui. Più che una violazione, quindi, si tratta di un “consiglio” di comportamento, anche perché nella lettera Xiaomi riporta a chiare lettere che il leaker non dovrà più riportare notizie in anteprima in futuro.

Un avvenimento che ricorda molto da vicino quanto accaduto sempre recentemente ad altri leaker, come nel caso di Jon Prosser e dell'avviso legale inviatogli da Apple. Cosa accadrà adesso non è chiaro, anche se dubitiamo che di punto in bianco il mondo dei leak subisca una battuta d'arresto. D'altronde i leaker sono come l'idra: se tagli una testa, ne ricrescono altre tre.

