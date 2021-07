Arrivano i saldi estivi di Banggood: tante offerte e spedizione gratis dall’Europa

Con l'arrivo del mese di luglio su Banggood cominciano le prime iniziative dedicate ai saldi d'estate 2021: si parte alla grande con una pioggia di prodotti tech (e non solo) in offerta in occasione dell'evento Summer Sale. Xiaomi, BlitzWolf, Urevo, NexTool, FIMI, Teclast: questi sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti dell'evento. E ovviamente il pezzo forte è la spedizione gratis per tutti i prodotti dai magazzini europei, senza alcuna soglia!

Tira aria di saldi d'estate con la promo Summer Sale Banggood: offerte tech per tutti e spedizione gratis dai magazzini EU

Quindi, ricapitolando, i saldi d'estate 2021 di Banggood partono con una vasta selezione di prodotti con spedizione gratis dall'Europa: si tratta di accessori in sconto, suddivisi in sezione nella pagina principale dell'iniziativa (la trovate cliccando sul pulsante qui sotto). Vi ricordiamo che la promozione per l'Italia è valida dal 1° luglio fino al 10 luglio: durante questo periodo non ci sarà nessuna soglia per beneficiare della spedizione gratis dai magazzini EU (ossia CZ, ES, FR, PL). Le sigle sono mostrate nella pagina di ogni prodotto, sotto il prezzo, nella sezione dedicata alla spedizione.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELL'INIZIATIVA

Nella pagina principale trovate un'ampia selezione di prodotti, appartenenti a molteplici categorie. Abbiamo una sezione per i più venduti di Banggood, una dedicata a Laptop & Tablet, quella per Proiettori, monitor & TV e così via. Non mancano prodotti per l'outdoor, droni, sedie da gaming, stampanti 3D e – ovviamente – una miriade di elettrodomestici (Xiaomi, Dreame, Shunzao, BlitzWolf, Deerma e chi più ne ha più ne metta).

Alcune delle migliori offerte del momento

Di seguito trovate una selezione di offerte attualmente disponibili con spedizione gratis dall'Europa. Il momento clou dell'evento Summer Sale di Banggood arriverà il 7 luglio, con le offerte più hot per i saldi d'estate 2021.

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu