L’aspirapolvere wireless Dreame T10 non passa mai di moda, specie a questo prezzo

La nostra settimana comincia con una nuova promozione targata Dreame, questa volta con un Coupon Amazon dedicato al modello T10: l'aspirapolvere wireless diventa ancora più interessante grazie a questo sconto, con tanto di spedizione Prime (da sempre una garanzia!).

Dreame T10 scende di prezzo grazie a questo Coupon Amazon

Quando si parla di potenza, efficienza e convenienza nel campo delle pulizie smart, quello del brand partner di Xiaomi è un nome ormai consolidato. L'aspirapolvere Dreame T10 non fa che evidenziare ancora una volta le caratteristiche della compagnia: ci troviamo di fronte ad un soluzione wireless, con un design minimale ed una potenza di aspirazione fino a 20.000 PA (con la possibilità di regolare tre livelli). La batteria integrata offre un'autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco mentre il sistema di filtrazione (con tanto di filtro HEPA) permette di rimuovere fino al 99.97% di polvere sottili, con un livello di rumore accettabile.

Per beneficiare dello sconto e risparmiare 74€ sull'acquisto dell'aspirapolvere wireless Dreame T10 non dovrete far altro che cliccare sulla Promozione presente nella pagina del prodotto, subito sotto il prezzo. Una volta premuto Applica, lo scontro sarà applicato direttamente nel carrello. In alternativa – qualora il pulsante non dovesse comparire – non dovrete far altro che inserire il codice sconto T10ITscuento nella sezione dedicata ai coupon presente nel carrello, prima di procedere con l'acquisto. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

