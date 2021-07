SmartMi: sbarca in Europa il brand della casa domotica Xiaomi

In questo focus su YouPin vi spiegai come funzioni l'ecosistema Xiaomi e come faccia ad essere così sconfinato pur nascendo da un'azienda non poi così grande. Il trucco sta tutto nel fatto che Xiaomi è considerabile una “incubatrice di startup”: negli anni, Lei Jun ha investito più e più volte in piccole ma promettenti realtà. Oltre ad avere il proprio marchio Mijia, l'ecosistema comprende una miriade di aziende: Roborock, Yeelight e Huami sono le più celebri. Ma potrei menzionarvi anche Dreame, Deerma, Yi Technologies, Aqara, Wiha, Ninebot, Soocas, Oclean, iHealth, 70Mai, Haylou, 8H, QiCycle, Zimi, Roidmi, Viomi, Yunmai, 1More, VH e LUMi. Sì, è un elenco piuttosto nutrito ma vi assicuro che ho appena sfiorato un elenco molto più vasto e nel quale rientra anche SmartMi.

Il brand SmartMi arriva in Europa: la casa domotica di Xiaomi si arricchisce

Se siete soliti leggere sulle nostre pagine dei nuovi prodotti Xiaomi, allora molto probabilmente vi siete già imbattuti in almeno un prodotto di fattura SmartMi. Sì, perché questa azienda è incaricata della realizzazione di prodotti dell'ecosistema Xiaomi, in particolare purificatori d'aria e umidificatori, ma anche ventilatori, stufe elettriche, condizionatori, depuratori d'acqua, così come prodotti più particolari come questo WC smart.

Finora il brand ha operato qua da noi solamente sotto l'egida della casa madre, quindi lanciando soltanto prodotti targati Xiaomi come quelli che possiamo trovare nei Mi Store. Ma in queste ore SmartMi ha ufficialmente annunciato il suo sbarco in Europa, iniziando così a camminare sulle proprie gambe anche fuori dalla Cina.

Lo sbarco in Europa di SmartMi porta con sé un catalogo che comprende cinque prodotti di punta: Air Purifier e Air Purifier P1, Evaporative Humidifier e i ventilatori Standing Fan 3 e 2S. Tutti prodotti che portano il marchio SmartMi ma che sono comunque compatibili con l'ecosistema Xiaomi tramite app Mi Home, oltre che con Google Home, Alexa ed Apple HomeKit.

Per il momento, però, il brand SmartMi opererà ufficialmente in alcune nazioni tramite Amazon, fra cui la Spagna, ma non ancora in Italia. Può darsi che nei prossimi mesi l'annuncio arrivi anche nel nostro paese, in tal caso non mancheremo di farvelo sapere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu