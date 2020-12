Il freddo è entrato nel nostro paese e la neve è già presente, sebbene all'inverno manchino alcune settimane. Quindi, al fine di scaldarsi in modo intelligente, quale miglior modo se non prendendo una stufa elettrica verticale smart Xiaomi Smartmi, che va in offerta al prezzo minimo storico con codice Coupon, con la comoda spedizione da Italia su Geekbuying?

Xiaomi Smartmi Electric Air Heater è la stufa elettrica verticale in offerta al minimo storico con Coupon su Geekbuying

La stufa elettrica verticale smart Xiaomi Smartmi ha un design minimale, dal classico colore bianco, adattabile in ogni ambiente. Ma le sue funzioni sono sicuramente molto interessanti, partendo dalla potenza energetica di 2000 W, regolabile in modo intelligente in base alle vostre comodità da smartphone, tramite l'app Mijia. Tra l'altro è compatibile con i comandi vocali di XiaoAI, l'assistente proprietario.

Inoltre, ha un doppio sensore di temperatura che consente di avere un maggiore risparmio energetico (anche perché ha un'alimentazione a filo) da parte della Smartmi Electric Air Heater. In più, il design oscillante a 90° permette di ottenere una migliore qualità dell'aria e diffondere aria calda in modo uniforme, senza dimenticare il fatto che è silenziosissima (35.6 dB) e confortevole.

La stufa elettrica verticale smart Xiaomi Smartmi va quindi in offerta al minimo storico su Geekbuying grazie allo sconto con codice Coupon al prezzo di 85.90 €, ottimo considerando la spedizione da Italia.

N.B. La spedizione, sebbene da Italia, ammonta a 3.2 € ma il prezzo resta comunque al minimo storico.

