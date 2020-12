Questa lampada Yeelight si spegne quando ti addormenti e scaccia gli insetti

Complice anche la sua diffusione su Xiaomi YouPin, in questi anni i prodotti marchiati Yeelight si sono fatti ampiamente conoscere ed apprezzare. Di gadget per l'illuminazione domotica della casa ne abbiamo visti tantissimi, fra lampadine bianche e colorate, lampade da scrivania, per la lettura e così via. Sulla piattaforma di crowdfunding c'è anche questa plafoniera che cela non soltanto un punto luce per l'ambiente, ma anche delle interessanti funzionalità aggiuntive.

Partiamo dalle basi per un qualsiasi tipo di luce smart, Yeelight compresa. La plafoniera Yeelight Smart LED Ceiling Light è controllabile sia via Bluetooth che Wi-Fi, potendola così abbinare al proprio smartphone. Una volta fatto il pairing, la si può gestire sia con l'app proprietaria che con Mi Home, potendo così combinarla anche con altri dispositivi domotici Xiaomi della linea Mijia. La compatibilità è stata estesa anche ad Apple HomeKit, potendo così gestirla mediante l'assistente vocale Siri, oltre a quello XiaoAI di Xiaomi. Inoltre, è compatibile anche con gli interruttori wireless Slisaon, in modo da poter accendere e spegnere la luce anche alla vecchia maniera.

Oltre a poterne regolare la luminosità dimmerabile, il LED utilizzato ha un elevato indice di resa cromatica CRI, rispettando la giusta gradazione di bianco. La superficie che si riesce ad illuminare con questa plafoniera si attesta sui 15 metri quadri. Inoltre, è possibile usufruire anche di una modalità notturna, ricreando l'effetto tipico di una luce che concilia il sonno.

Ma passiamo a quelle che sono le particolarità che fanno spiccare la Yeelight Smart LED Ceiling Light dalla massa. La prima si ricollega all'abbinamento con altri dispositivi: sincronizzandola con la propria smartband, la luce è in grado di capire quando ci si sta addormentando e di spegnersi in automatico. Non solo: la costruzione adottata da Yeelight fa sì che polvere ed insetti siano tenuti alla lontana. Viene proposta su Xiaomi YouPin ad un prezzo di circa 28€, pari a 229 yuan di listino.

