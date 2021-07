La Flexi Bar Xiaomi FED vi fa allenare in modo inusuale (ma con tanti benefici)

Ormai è da tempo che conosciamo il brand FED, marchio specializzato in accessori dedicati al fitness, dai più classici fino ad arrivare a soluzioni stravaganti (come questo pratico hula hoop massaggiante). Stavola la compagnia cinese ha lanciato su Xiaomi YouPin una Flexi Bar, una barra flessibile utile per un allenamento diverso dal solito ma che ci certo vi farà sudare non poco!

Xiaomi YouPin presenta la Flexi Bar FED, la barra flessibile per allenarsi in tutta comodità

La Flexi Bar di FED lanciata su Xiaomi YouPin si presenta con un design solito (per questa tipologia di prodotti), con un'impugnature centrale in materiale antiscivolo ed due pesi alle estremità. Sulla piattaforma di crowdfunding sono presenti varie incarnazioni in base alla colorazione e alla possibilità di andare ad agire sul peso.

Per chi non conoscesse questo “attrezzo”, la barra flessibile è un accessorio utile per allenare la parte superiore del corpo (arti e busto), ma portando benefici anche al resto dei muscoli. Utilizzare una Flexi Bar permette di sfruttare un meccanismo particolare: oscillando, le vibrazioni passano attraverso il corpo. Ciò permette di muovere tutti i muscoli, allenando sia la forza che l'elasticità muscolare; si tratta di un accessorio indicato per il controllo del peso, per la riabilitazione, per un uso sportivo, per la postura. Ovviamente per degli esercizi dettagliati e consigli è necessario rivolgersi (come sempre) ad un esperto, per trovare i suggerimenti più adatti.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita della Flexi Bar FED, su Xiaomi YouPin troviamo essenzialmente due tipi: abbiamo la barra completamente regolabile (in varie versioni) a circa 22€ al cambio e quella semplice, che non permette variazioni nell'impugnatura e nei pesi, in questo caso a circa 7.5€ al cambio attuale.

