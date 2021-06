Smartmi rinnova il suo WC smart con tante funzioni

I prodotti smart home sono sicuramente tra i più curiosi ed interessanti che possiamo trovare nel panorama di Xiaomi YouPin, senza dubbio. E se vengono da un partner di Xiaomi come Smartmi, che ha realizzato il suo nuovo WC Smart Toilet M1, per funzioni e prezzo può essere interessante.

Smartmi Smart Toilet M1: tutto sul nuovo WC intelligente del partner Xiaomi

A parte il design totalmente simile ad altri prodotti dello stesso tipo, il nuovo water di Smartmi si avvale di tutta una serie di funzioni intelligenti, a partire dalla tecnologia di pressurizzazione dell'acqua Hydraulic Zero, ma anche un serbatoio dell'acqua totalmente rinnovato di terza generazione, ma anche una pompa booster per fornire più potenza allo scarico.

Tornando poi alle funzioni smart, il modello M1 è dotato di un sensore che riconosce ciò che si vuole fare: con un tocco si alza il coperchio, con due tocchi si alza la tavoletta e con un tocco si chiude. Per poter pulire, bisognerà semplicemente sfiorare lo sciacquone. Inoltre, è dotato di sterilizzazione UV fino al 99.99% dei batteri. La tavoletta è poi riscaldabile a 4 modalità, tra cui quella di raffreddamento e risparmio energetico.

Il nuovo WC Smartmi Smart Toilet M1 è attualmente disponibile in Cina ad un prezzo di circa 523€ (cambio di 3.999 yuan), in linea con i modelli dello stesso tipo. Difficile vederlo importato in occidente, ma si può ovviare con delle tavolette smart che rendono intelligenti le toilette standard.