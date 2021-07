Il brevetto di Xiaomi velocizza la ricarica wireless dei pieghevoli

Più andiamo avanti nella tecnologia, più dobbiamo fare i conti con l'avanzare degli smartphone pieghevoli. E non a caso, uno dei brand che quest'anno ha creduto di più in questi dispositivi, cioè Xiaomi, ha pubblicato un brevetto dove si va a migliorare la ricarica rapida wireless degli smartphone pieghevoli.

Xiaomi: ecco come funziona il brevetto di ricarica rapida wireless per pieghevoli

Xiaomi ha presentato il tutto tempo addietro all'ente cinese CNIPA, ma solo oggi il brevetto ha ottenuto la pubblicazione. A dire il vero, non ci sono grosse specifiche illustrate in tale documento, ma descrive come si va ad azionare il metodo di ricarica rapida senza fili degli smartphone foldable, il che è tutto dire.

Quello che più colpisce è senza dubbio il fatto che lo smartphone può ricaricarsi a entrambe le facce che lo compongono (purché di tratti di parte esterna). Che cosa vuole? Che potrete ricaricare il dispositivo su una base adibita anche da completamente aperto, oppure se lo avete aperto a metà. Questo permetterebbe, specie nell'utilizzo Business che può avere uno smartphone pieghevole, di migliorarne la produttività.

Inoltre, questo metodo permette di stabilire un contatto diretto tra lo smartphone e la base di ricarica, così da renderla più stabile, più efficiente e soprattutto sufficientemente rapida. Insomma, è tutto di guadagnato, ma chiaramente bisognerà attendere che da brevetto passi a realtà nel prossimo futuro, magari con il prossimo pieghevole.

