Il mini diffusore di Xiaomi YouPin vi fa rilassare mentre siete al PC

Volete ritagliarvi un momento di relax mentre state lavorando al PC? Allora perché non portare un tocco di profumo all'ambiente? Il mini diffusore Guildford da Xiaomi YouPin – piccolo, economico e perfetto per qualsiasi notebook – serve proprio a questo: avere la propria bolla rilassante sempre a portata di mano e in ogni occasione!

Xiaomi YouPin: il mini diffusore Guildford costa poco e si utilizza con un click

Come si evince dalle stesse immagini che trovate nell'articolo, il nuovo dispositivo dalla piattaforma di crowdfunding della casa cinese è un accessorio semplice da utilizzare e dallo scopo decisamente chiaro. Si tratta di un pratico mini diffusore lanciato su Xiaomi YouPin e realizzato dal brand Guildford, marchio specializzato proprio in questa tipologia di accessori. Piccolo e colorato, il dispositivo si aggancia al vostro notebook tramite USB e rilascia un gradevole profumo rilassante. Il corpo è realizzato in lega di alluminio per la massima resistenza e può essere aperto per estrarre e sostituire la capsula profumata presente all'interno. All'interno della confezione sono presenti due bustine aromatiche.





Il prezzo del mini diffusore da notebook di Xiaomi YouPin è di appena 13.7€, in sconto su AliExpress con spedizione gratis. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

Come anticipato poco sopra, Guildford è un brand di YouPin specializzato proprio in diffusori e se volete portare un profumo rilassante anche in auto, vi segnaliamo anche questi accessori: abbiamo un mini diffusore con tre profumazioni (limone, arancia, olive) a 10.3€ ed una versione più “elaborata” (con tanto di pulsante) a 14.2€.

