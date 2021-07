Oclean cresce su Amazon anche grazie ai ban

A partire dal mese di maggio la celebra piattaforma di e-commerce ha dato il via all'epurazione di quei brand accusati di sfruttare recensioni false. Il ban di Amazon si è abbattuto su varie realtà asiatiche, ma nel caso di alcuni marchi questi ne sono usciti più forti, come nel caso di Oclean, azienda specializzata in prodotti per l'igiene orale ormai conosciutissima in occidente anche grazie al trampolino di lancio di Xiaomi.

Oclean continua la sua impennata su Amazon (e i ban ci mettono lo zampino)

Ovviamente il fatto che il punto di partenza sia stato il brand di Lei Jun non fa alcuna differenza: nel tempo Oclean ha conquistato il cuore dei Mi Fan per il suo rapporto qualità/prezzo, riuscendo ad espandersi sempre di più e raggiungendo un numero crescente di utenti. Per quanto riguarda i ban di Amazon, durante il mese di luglio un noto marchio legato agli spazzolini elettrici è stato preso di mira dal team della piattaforma di e-commerce; ciò ha rappresentato un'occasione per Oclean, che è cresciuta rapidamente in popolarità tra gli utenti europei ed USA (come un'alternativa affidabile).

Ormai la casa cinese ha raggiunto (e in alcuni casi superato) Oral-B e Philips per quanto riguarda le recensioni degli utenti, ovviamente quelle vere. Insomma, una brutta situazione si è trasformata in un'occasione per la compagnia, che ha deciso di festeggiare anche con una serie di sconti sullo shop ufficiale (lo trovate qui).

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu