OPPO A94 5G su DxOMark: buoni risultati, ma niente miracoli

Di recente abbiamo parlato delle velleità fotografiche di OPPO Find X3 Pro, valutato da DxOMark come uno dei migliori esponenti della fotografia mobile. Grazie ad un comparto hardware di prima fascia, il flagship OPPO si è posizionato fra le prime posizioni della top 10, dimostrando di essere uno smartphone molto valido nell'aspetto multimediale. Ma cosa succede se si scende molto nella fascia di prezzo e si prende come riferimento un modello come OPPO A94 5G? Anche perché lo smartphone si posiziona in un segmento di mercato non facile, ovvero quello attorno ai 300/400€: uno smartphone sì economico, ma non troppo.

OPPO A94 5G passa da DxOMark: ecco come si comporta la fotocamera

Partiamo col definire il comparto hardware del modulo fotografico di OPPO A94 5G:

Primario 25 mm da 48 MP f/1.75, sensore da 1/2.0″, pixel da 0.8 µm, lenti 6P, autofocus “open-loop focus motor”

f/1.75, sensore da 1/2.0″, pixel da 0.8 µm, lenti 6P, autofocus “open-loop focus motor” Grandangolo da 8 MP f/2.2 con FoV da 119°, sensore da 1/4.0″ e pixel da 1.12 µm

f/2.2 con FoV da 119°, sensore da 1/4.0″ e pixel da 1.12 µm Macro da 2 MP f/2.4

f/2.4 Sensore B&W di profondità da 2 MP f/2.4

Un impianto tecnico in linea con la fascia mid-range, forse anche sottodimensionato per il prezzo di listino di OPPO A94 5G. Ma a parte questo, ha ottenuto 108 punti su DxOMark, al livello di rivali come OnePlus Nord, Redmi Note 10 Pro e leggermente sotto il capostipite Google Pixel 4a. I suoi punti di forza sono rappresentati dalla generalmente corretta esposizione, un livello di rumore molto ben controllato, autofocus preciso ed affidabile ed un bokeh piacevole. Allo stesso tempo, pecca in colori a volte sbiaditi, artefatti nelle tonalità, HDR non sempre affidabile, dettagli non entusiasmanti con grandangolo e zoom e foto notturne che tendono ad essere sottoesposte.

Il punteggio nei video su DxOMark per OPPO A94 5G si attesta sui 94 punti, con risultati sufficienti ma nulla più. I punti a vantaggio rimangono autofocus, rumore ed esposizione, nonché colori piacevoli fintanto che c'è una buona luce. Quelli a svantaggio riguardano il livello di dettaglio non ottimale e la stabilizzazione EIS non propriamente al livello di altri competitor.

Ecco la top 10 (invariata) dei miglior camera phone per DxOMark:

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 12 Pro Max 128 – Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 12 Pro, vivo X60 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 125 – Honor 30 Pro+ 124 – iPhone 11 Pro Max, OnePlus 9 Pro

