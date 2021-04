Dopo settimane, mesi di rumor, l'era dei foldable di Xiaomi è iniziata. Xiaomi Mi MIX Fold è un concentrato di tecnologia in un formato pieghevole, che il brand pare voglia destinare ad un'utenza aziendale, o meglio business.

Xiaomi Mi MIX Fold: ecco perché il brand pensa sia perfetto per il business

Sebbene sia un po' come il “segreto di Pulcinella”, il fatto che uno smartphone pieghevole (non un clamshell come Razr e Galaxy Z Flip, ovviamente) si sposi perfettamente per un uso aziendale, improntato totalmente verso il business non era mai stato sponsorizzato appieno dai predecessori di Xiaomi. Quindi, per così dire, il brand di Lei Jun ha avuto finalmente il “coraggio” di rappresentare questa soluzione così com'è pensata.

Il fatto di poter utilizzare il display per presentazioni rapide, senza l'utilizzo di ingombranti proiettori o comunque di notebook, rende i Mi MIX Fold, ma anche altri foldable probabilmente, adatti per costi e tecnologia molto adatti alla vita “Office”. La soluzione Xiaomi però ha un plus non indifferente, visto che la sua modalità “landscape” è realmente pensata come se fosse un'interfaccia desktop, quindi molto più avanti rispetto ai rivali Samsung e Huawei.

E questo, secondo la Dirigenza Xiaomi, rappresenterà l'esatto futuro della gamma Mi MIX Fold, che continuerà a svilupparsi verso questa direzione, così da ampliare le soluzioni business e office andando oltre i dispositivi già esistenti velocizzando tutto il sistema. Quindi sì, al momento il brand di Pechino ha in mente di ampliare la nuova gamma e questa sarà sicuramente più accessibile delle competitor, sia per prezzo, sia per capacità, magari aprendo la strada anche ad una rinascita per i tablet Android.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu