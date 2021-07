OPPO Watch 2 avrà la miglior autonomia di sempre

Oltre alla serie Reno 6 e alle cuffie Enco Free 2, la casa cinese ha annunciato anche il debutto di un nuovo smartwatch, in arrivo successivamente. Si tratta della famiglia OPPO Watch 2, che stavolta sarà composta da modelli con design diversi ed un comparto tecnico al top: andiamo a scoprire i primi dettagli sul look, specifiche, prezzo e uscita!

Aggiornamento 19/07: si torna a parlare di OPPO Watch 2, questa volta con novità in fatto di autonomia. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione “Hardware e software”.

OPPO Watch 2: tutto quello che sappiamo sul prossimo indossabile

Design & display

Al momento la compagnia cinese si è limitata a pubblicare solo il poster che vedete in basso e a confermare alcuni dettagli in merito alle specifiche. Per quanto riguarda il design, la serie OPPO Watch 2 avrà dalla sua almeno due modelli, caratterizzati da uno stile completamente opposto.

Un indossabile ricalcherà quanto visto con il primo capitolo (a proposito, avete dato un'occhiata alla nostra recensione?), con un display squadrato. Aspettiamoci ancora una volta bordi curvi, un pannello AMOLED e magari dimensioni di 1.91″ (46 mm). In alternativa potrebbe seguire la scia della versione da 41 mm, con un display AMOLED senza curvatura, da 1.6″ (decisamente più contenuto).

Per la versione con schermo circolare si brancola nel buio e appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questa sezione con tutti i dettagli.

Hardware & software

Un leaker ha scovato varie informazioni in merito ai prossimi smartwatch. Per prima cosa abbiamo le sigle OW20W3, OW20W1 e OW20W2; in termini di dimensioni su parla di modelli da 46 mm e 42 mm mentre per le colorazioni, tutta la serie avrà almeno 7 versioni (Dusty Gray, Mine Shaft, Steel Blue da 46 mm; Mine Shaft, Gold Sand, Water Leaf e Matisse da 42 mm).

In termini di hardware, è stato avvistato il SoC msm8937_32go, ovvero lo Snapdragon 4100 di Qualcomm, accompagnato da almeno 16 GB di storage. Inoltre la stessa azienda ha annunciato una collaborazione con Ambip: la serie OPPO Watch 2 avrà dalla sua in chip Apollo 4, soluzione che promette consumi bassi e autonomia maggiorata.

A proposito di consumi, di recente il leaker cinese DigitalChatStation si è sbilanciato parecchio parlando di autonomia. L'insider non svela la capienza della batteria ed i giorni di utilizzo ma “rivela” che OPPO Watch 2 sarà il miglior smartwatch Android per durata della batteria. Il chip Apollo 4 e lo Snap Wear 4100 offriranno una grande potenza, ma ci saranno migliorie anche in fatto di autonomia. Visto che il modello attuale arriva fino a 2 giorni, possiamo aspettarci almeno 4 giorni per avere una vera e propria svolta significativa.

Parlando di software, invece, è lecito immaginare che la versione internazionale di questi indossabili arriverà con WearOS di Google; d'altra parte la versione cinese della gamma avrà ColorOS, su base Android e RTOS.

OPPO Watch 2 – Indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Per quanto riguarda la data di presentazione e il prezzo di OPPO Watch 2, ancora non ci sono dettagli. In merito all'uscita, la casa cinese ha confermato che la gamma di wearable arriverà nel corso della seconda metà del 2021 (quindi di certo dopo l'estate).

