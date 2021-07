Huawei Wireless Mouse GT: immagini ufficiali e mousepad con ricarica senza fili!

Mentre Honor è alle prese con una rinnovata passione per la serie Play (con tre nuovi modelli nell'arco di un mese), per quanto riguarda Huawei siamo in attesa della fatidica serie P50. Mentre il peso del ban USA continua a farsi sentire, il colosso cinese ha le mani in pasta praticamente ovunque tra tecnologie per auto, 6G, HarmonyOS, cuffie e smartwatch. Effettivamente all'appello mancava solo una nuova periferica per PC ed ecco i primi dettagli su Huawei Wireless Mouse GT, fresco di certificazione.

Aggiornamento 20/07: spuntano le immagini ufficiali del mouse da gaming Huawei, correlate da quella del mousepad abbinato. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei Wireless Mouse GT (AD21): tutto quello che sappiamo finora

Design e caratteristiche

Il dispositivo in questione è stato certificato dal Wireless Power Consortium con la sigla AD21. Il database riporta anche il nome commerciale ed un'immagine che svela il look del dispositivo. Huawei Wireless Mouse GT presenta linee ben diverse da quelle degli attuali mouse senza fili della casa cinese, con un tocco di aggressività in più. La finitura opaca, dei moduli con incorporati LED RGB, forme spigolose: insomma pare quasi di avere a che fare con un mouse da gaming. Il dispositivo presenta il supporto alla ricarica wireless Qi.

mouse-1

mouse-2

E tutte queste informazioni vengono confermate dalle immagini ufficiali del mouse senza fili di Huawei, che ottiene una forma ergonomica simil MX Master di Logitech, appunto i LED RGB sia ai lati dei tasti, sia per la rotellina. Nella parte inferiore troviamo il tasto di accensione, pairing e gli infrarossi per lo scorrimento. Sulla parte superiore sono presenti due tasti funzione al centro.

Ciò che però lo rende intrigante è un accessorio, cioè il mousepad ufficiale di Huawei, che ha la peculiarità di ricaricare in modalità wireless il mouse, unendo utile e dilettevole. Come si può vedere, l'alloggio adibito è contrassegnato dalle linee che richiamano proprio il mouse.

Prezzo e data di uscita

Purtroppo, la fonte (Winfuture DE) non ha riportato quando potrebbe arrivare il mouse sia in Cina, sia sul mercato Global. Possibile che possa arrivare il prossimo 29 luglio 2021, ma non ci sbilanciamo. Per il prezzo invece, si parla di una cifra intorno agli 80€, segnale che non si tratterà di un prodotto economico.

